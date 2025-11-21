MUY ALERTA, inmigrantes: las trágicas CONSECUENCIAS de pagar a un 'coyote' para traer a tu hijo a EE. UU.

El tráfico de personas es un tema poco discutido en Estados Unidos, incluso cuando involucra a menores que buscan reunirse con sus padres. El reciente caso de la maestra arrestada en Chicago ha puesto de relieve los riesgos legales y humanitarios de recurrir a 'coyotes' para traer hijos al territorio estadounidense. Univision informa que este incidente ha generado un intenso debate sobre la seguridad infantil y la responsabilidad de los padres.

¿Cómo fue el arresto de la maestra inmigrante en Chicago?

A principios de noviembre, Diana Patricia Santillana Galeano, maestra de la guardería 'Rayito de Sol' en Chicago, fue arrestada por agentes de ICE durante la Operación Midway Blitz.

Según Univision, los informes indicaron que la docente fue obligada a salir del establecimiento con los brazos a la espalda, y el congresista Mike Quigley denunció que la detención se realizó "sin una orden judicial" y que "la secuestraron frente a sus alumnos".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que no se trató de un ataque a la guardería y criticó la difusión de información falsa. DHS precisó que Santillana "es una inmigrante indocumentada de Colombia, quien fue interceptada por la Patrulla Fronteriza el 26 de marzo de 2023, después de cruzar ilegalmente la frontera sur" y que, durante la administración de Biden, fue liberada.

Además, el DHS señaló que la maestra "presuntamente pagó a traficantes para que introdujeran ilegalmente a sus hijos de 17 y 16 años en Estados Unidos" y subrayó que "facilitar el tráfico de personas es un delito", según informó Univision.

Pagar a un 'coyote' por un niño en EE. UU. implica graves riesgos.

¿Cuáles son las trágicas consecuencias de pagar a un 'coyote' para traer a tu hijo a Estados Unidos?

Expertos en inmigración advierten que pagar a un 'coyote' no constituye un delito hasta que se presenten cargos formales. Alex Gálvez, abogado en Los Ángeles, explicó a Univision que "pagar a un 'coyote' puede ser considerado un delito, pero primero el gobierno debe presentar cargos al 'coyote', a la persona que pagó al 'coyote' o a ambos".

Gálvez agregó que, incluso si se presentan cargos, la persona podría alegar protección bajo la Ley de Refugiados de la ONU, argumentando que la acción se realizó para "salvar la vida de un niño. Esa es la gran diferencia. Aunque eso no salva al 'coyote'", según informó Univision.

Lilia Velásquez, profesora adjunta de leyes en la Universidad de California en San Diego, señaló que los padres que recurren a 'coyotes' pueden no recibir ningún beneficio migratorio y enfrentar incluso prisión, por lo que poner en riesgo la vida o el futuro de sus hijos resulta muy peligroso.

Consecuencias humanitarias y legales para las familias inmigrantes

La crisis en la frontera ha generado situaciones en las que la urgencia humanitaria supera la violación de la ley. Jaime Barrón, abogado en Dallas, comentó a Univision que "la emergencia humanitaria que estamos viendo en la frontera y en los países que generan la inmigración irregular hacia Estados Unidos es más severa que el posible delito".

Por su parte, Lilia Velásquez, profesora adjunta de leyes en la Universidad de California en San Diego, advirtió a Univision que "solicitar el cruce ilegal de una persona es una violación a las leyes de inmigración de Estados Unidos… Cuando, en un caso de deportación, una persona es acusada de cruce ilegal o de tráfico, aunque se trate de sus hijos, se trata de un problema delicado".