Recientemente, medios internacionales y el Departamento de Policía de Oxford, en Estados Unidos, informaron sobre la detención de dos individuos vinculados al último robo sucedido en un establecimiento de Walmart de dicho estado. El hurto se registró el 17 de octubre, tal como corroboraron las autoridades locales. AQUÍ más detalles. ¿Quiénes son los principales sospechosos?

Walmart de Mississippi: arrestan a hombre y mujer acusados de un robo en tienda

'Wlbt', otros portales web y las autoridades locales confirmaron este último robo en una tienda Walmart en Mississippi. En los informes, se conoció que los oficiales del OPD (Departamento de Policía de Oxford), respondieron a un llamado sobre un hurto en una tienda local. Al llegar al lugar, lograron evitar que dos sospechosos escaparan y procedieron a arrestarlos.

Se informó que los detenidos fueron identificados como Theautry Allen, de 44 años, y Shalonda Anderson, de 42, ambos originarios de Greenwood, Mississippi. Por el lado de Allen, él fue sorprendido saliendo de la tienda con varios artículos, mientras que la mujer, Anderson, no portaba mercancía. No obstante, no se revelaron más datos al respecto.

Cabe precisar que, en la actualidad, Allen enfrenta cargos por hurto grave en tiendas y conspiración para cometer un delito, mientras que Anderson se enfrenta a un cargo por conspiración. Ambos sospechosos fueron presentados ante un juez del tribunal municipal para sus audiencias iniciales de fianza, mientras continúan detenidos.

¿Por qué Walmart es tan exitoso en Estados Unidos pese a estos sucesos?

Por otro lado, es bueno conocer que la empresa estadounidense, ha alcanzado un notable éxito en Estados Unidos gracias a su estrategia centrada en precios bajos, la cual se sostiene en una logística eficiente y el uso de tecnología innovadora que mejora sus operaciones.

El triunfo de Walmart, pese a los sucesos negativos, se complementa con su considerable capacidad de negociación con proveedores, así como con su expansión tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea. Además, la compañía se beneficia de su escala, lo que le permite ofrecer una extensa gama de productos esenciales.