PELIGRO en estacionamiento de Walmart: policía busca a mujer que conducía el camión que causó un gran desastre
La policía de Springfield Township está investigando a la conductora de un camión que estuvo implicada en un atropello en el estacionamiento de un Walmart.
Una mujer que manejaba un camión está bajo investigación tras un incidente en el estacionamiento de un Walmart USA en Springfield Township, donde supuestamente chocó con otro automóvil y se marchó del lugar sin detenerse. La Policía de Springfield Township (STPD) pide a la comunidad su ayuda para dar con la identidad de la mujer, cuya fotografía fue registrada por las cámaras de seguridad del supermercado.
Policía de Springfield busca a mujer por atropello en Walmart USA.
Mujer que conducía un camión es buscada por incidente en Walmart USA
Según el Departamento de Policía del Municipio de Springfield, el incidente ocurrió alrededor de las 9:33 p.m. del domingo 12 de octubre en el Walmart USA ubicado en S. Arlington Road. Tras la colisión, la conductora del camión abandonó el lugar sin proporcionar información ni brindar asistencia, constituyendo así un caso de choque y fuga.
Aunque las autoridades no pudieron obtener una imagen clara de la matrícula del vehículo, se han difundido imágenes de vigilancia que podrían ayudar a identificar a la sospechosa.
Ayuda a identificar a la sospechosa
El Departamento de Policía del Municipio de Springfield solicita a cualquier persona que tenga información sobre el incidente o que reconozca a la mujer en las imágenes de seguridad que se comunique con el oficial Cory Dorsey.
Buscan mujer por atropello en Walmart USA.
Las personas pueden contactarlo llamando al 330-733-1061, de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 3:30 p.m., o enviando un correo electrónico en cualquier momento.
