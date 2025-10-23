0
PELIGRO en estacionamiento de Walmart: policía busca a mujer que conducía el camión que causó un gran desastre

La policía de Springfield Township está investigando a la conductora de un camión que estuvo implicada en un atropello en el estacionamiento de un Walmart.

María Zapata
Policía de Springfield busca a mujer que chocó su camioneta en Walmart.
Policía de Springfield busca a mujer que chocó su camioneta en Walmart. | Composición: María Zapata/Líbero
Una mujer que manejaba un camión está bajo investigación tras un incidente en el estacionamiento de un Walmart USA en Springfield Township, donde supuestamente chocó con otro automóvil y se marchó del lugar sin detenerse. La Policía de Springfield Township (STPD) pide a la comunidad su ayuda para dar con la identidad de la mujer, cuya fotografía fue registrada por las cámaras de seguridad del supermercado.

Policía de Springfield busca a mujer por atropello en Walmart USA.

Walmart de Folsom: adolescente en bicicleta eléctrica recibe sanción tras atropellar a mujer.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Folsom: adolescente de 18 años en bicicleta eléctrica recibe insólita sanción tras atropellar a mujer en tienda

Mujer que conducía un camión es buscada por incidente en Walmart USA

Según el Departamento de Policía del Municipio de Springfield, el incidente ocurrió alrededor de las 9:33 p.m. del domingo 12 de octubre en el Walmart USA ubicado en S. Arlington Road. Tras la colisión, la conductora del camión abandonó el lugar sin proporcionar información ni brindar asistencia, constituyendo así un caso de choque y fuga.

Aunque las autoridades no pudieron obtener una imagen clara de la matrícula del vehículo, se han difundido imágenes de vigilancia que podrían ayudar a identificar a la sospechosa.

Ayuda a identificar a la sospechosa

El Departamento de Policía del Municipio de Springfield solicita a cualquier persona que tenga información sobre el incidente o que reconozca a la mujer en las imágenes de seguridad que se comunique con el oficial Cory Dorsey.

Buscan mujer por atropello en Walmart USA.

Las personas pueden contactarlo llamando al 330-733-1061, de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 3:30 p.m., o enviando un correo electrónico en cualquier momento.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Fútbol Peruano