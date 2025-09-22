Buenas noticias, inmigrantes en Florida: salario mínimo incrementará su monto a partir de esta fecha

A partir del próximo 30 de septiembre, el salario mínimo en Florida subirá nuevamente, siguiendo el plan gradual aprobado por los votantes en 2020. Esta medida beneficia directamente a miles de inmigrantes que dependen de estos ingresos para sostener a sus familias. El aumento forma parte de un ajuste anual que continuará hasta alcanzar los $15 por hora.

El incremento salarial representa un paso importante en la lucha por mejorar las condiciones laborales en sectores como la agricultura, limpieza y servicios, donde muchos inmigrantes trabajan. Organizaciones laborales han celebrado la medida, aunque advierten que aún se necesitan más políticas de protección. Mientras tanto, las familias trabajadoras se preparan para un respiro económico.

Salario mínimo incrementará su monto en Florida

A partir del 30 de septiembre de 2025, el salario mínimo en Florida será de $14 por hora, con la meta de llegar a $15 en 2026. Este ajuste forma parte de una enmienda constitucional aprobada por la ciudadanía en 2020, que también establecerá aumentos anuales basados en la inflación una vez que se alcance la cifra de $15.

Por otro lado, los empleados que dependen de propinas también verán un incremento en su salario mínimo. Actualmente en $9.98 por hora, el salario subirá a $10.98 al finalizar este mes. En ese sentido, estos ajustes siguen la normativa votada por los ciudadanos, con el propósito de mejorar las condiciones laborales y económicas en el estado.

¿Cuáles son los trabajadores más solicitados por los inmigrantes en Florida?

En Florida, los inmigrantes comúnmente buscan trabajo en áreas como la construcción, la agricultura, la hotelería y la limpieza. La necesidad de trabajadores en construcción está relacionada con el continuo desarrollo de la infraestructura, mientras que en la agricultura, las labores de cosecha de cítricos y otros cultivos son fundamentales.

En el ámbito de la hostelería, los inmigrantes desempeñan funciones en restaurantes, hoteles y servicios turísticos. Asimismo, la demanda de personal para tareas de limpieza, tanto doméstica como comercial, sigue siendo alta.