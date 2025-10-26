ALERTA en Pensilvania: TIROTEO en fiesta de bienvenida en la Universidad Lincoln deja 1 muerto y 6 heridos

Un violento tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania dejó al menos una persona muerta y otras seis heridas la noche del sábado 25 de octubre, durante el fin de semana de bienvenida para los estudiantes de esta universidad históricamente afroamericana. Las autoridades informaron que un total de siete personas recibieron disparos, y el campus se encuentra parcialmente asegurado mientras continúan las investigaciones.

El fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, confirmó que una persona fue detenida en relación con el incidente y lamentó el fallecimiento de una de las víctimas. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de los heridos ni han determinado un motivo, aunque indicaron que el tiroteo no parece ser un ataque premeditado de gran escala dentro del campus universitario.

Detalles del tiroteo y respuesta de las autoridades

El suceso ocurrió durante una celebración de bienvenida para estudiantes, cuando varias personas resultaron heridas al recibir disparos y al ser derribadas en medio del pánico. Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales en Delaware, mientras que en el lugar se atendió a quienes sufrieron golpes o caídas al intentar escapar.

El fiscal de Chester destacó que las autoridades locales, estatales y federales, incluido el FBI, están investigando el caso. Se solicitó la colaboración de cualquier persona con información sobre el tiroteo en la Universidad Lincoln, y se mantiene la escena activa mientras se recaban pruebas y se asegura el campus.

Repercusiones y apoyo a la comunidad universitaria

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su apoyo total a la universidad y a las fuerzas del orden locales, e instó a la comunidad a unirse en oración por los afectados. La universidad también anunció que habrá asesoramiento disponible para estudiantes y personal que lo necesiten tras la tragedia.

El tiroteo ocurre apenas un día después de un incidente similar cerca del campus de la Universidad Howard, otra institución históricamente afroamericana, en Washington. Aunque no se ha confirmado relación entre ambos sucesos, los hechos generan preocupación sobre la seguridad en los campus universitarios durante eventos masivos de bienvenida.