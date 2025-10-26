- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
ALERTA en Pensilvania: TIROTEO en fiesta de bienvenida en la Universidad Lincoln deja 1 muerto y 6 heridos
Un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania dejó 1 muerto y 6 heridos; autoridades detuvieron a un sospechoso y siguen con las investigaciones.
Un violento tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania dejó al menos una persona muerta y otras seis heridas la noche del sábado 25 de octubre, durante el fin de semana de bienvenida para los estudiantes de esta universidad históricamente afroamericana. Las autoridades informaron que un total de siete personas recibieron disparos, y el campus se encuentra parcialmente asegurado mientras continúan las investigaciones.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Estados Unidos ENDURECE las normas para quienes entren o salgan del país desde 2025
El fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, confirmó que una persona fue detenida en relación con el incidente y lamentó el fallecimiento de una de las víctimas. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de los heridos ni han determinado un motivo, aunque indicaron que el tiroteo no parece ser un ataque premeditado de gran escala dentro del campus universitario.
Detalles del tiroteo y respuesta de las autoridades
El suceso ocurrió durante una celebración de bienvenida para estudiantes, cuando varias personas resultaron heridas al recibir disparos y al ser derribadas en medio del pánico. Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales en Delaware, mientras que en el lugar se atendió a quienes sufrieron golpes o caídas al intentar escapar.
Tiroteo en Universidad de Pensilvania deja un muerto y seis heridos.
El fiscal de Chester destacó que las autoridades locales, estatales y federales, incluido el FBI, están investigando el caso. Se solicitó la colaboración de cualquier persona con información sobre el tiroteo en la Universidad Lincoln, y se mantiene la escena activa mientras se recaban pruebas y se asegura el campus.
Repercusiones y apoyo a la comunidad universitaria
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su apoyo total a la universidad y a las fuerzas del orden locales, e instó a la comunidad a unirse en oración por los afectados. La universidad también anunció que habrá asesoramiento disponible para estudiantes y personal que lo necesiten tras la tragedia.
El tiroteo ocurre apenas un día después de un incidente similar cerca del campus de la Universidad Howard, otra institución históricamente afroamericana, en Washington. Aunque no se ha confirmado relación entre ambos sucesos, los hechos generan preocupación sobre la seguridad en los campus universitarios durante eventos masivos de bienvenida.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50