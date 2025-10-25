Arresto e insólita fianza para hombre sin hogar acusado de fuerte robo en Walmart.

- Hoy:
PELIGRO en Walmart de Manitowoc: reportan arresto e insólita fianza para hombre sin hogar acusado de fuerte robo en tienda
Fong Vang, un hombre de 34 años, se encuentra enfrentando una complicada situación en EE. UU. tras ser detenido y ser vinculado a un presunto robo en Walmart.
Recientemente, se ha establecido una inesperada fianza para un sujeto señalado como el responsable del robo de botellas de agua, teteras y una mochila en un establecimiento Walmart de Manitowoc, en Estados Unidos. La sorpresiva decisión judicial busca garantizar su comparecencia ante las autoridades mientras avanza el proceso legal en su contra. ¿Por qué no recibió una sanción mayor? AQUÍ su situación.
Arresto e insólita fianza para hombre sin hogar acusado de robo en Walmart
Según información de portales internacionales, Fong Vang, de 34 años, se había presentado ante la comisionada judicial Patricia Koppa el último viernes, enfrentando cargos de obstrucción, hurto menor, violación de fianza y posesión de parafernalia de drogas. En la audiencia, el estado no dudó en solicitar una fianza en efectivo de US$1,000, argumentando que Vang no había proporcionado una dirección al tribunal.
Arresto e insólita fianza para hombre sin hogar acusado de robo en Walmart.
Con ello, los informes señalaron que su abogado defensor aseguró que el hombre se encontraba en situación de calle, cuestionando cómo el estado puede ignorar este hecho y responsabilizarlo por su condición de pobreza.
Por su parte, la comisionada Koppa, compartió su sincera opinión y resaltó que nadie debería permanecer en prisión a la espera de juicio si no enfrentará una condena posterior, subrayando que todos los cargos son de naturaleza menor. Ante ello, se estableció la fianza en US$200 en efectivo y se mantuvo la fianza de firma de un caso anterior.
Es importante añadir que Vang fue detenido tras ser observado por un empleado de Walmart llenando una mochila con diversas botellas y teteras en la tienda minorista estadounidense.
¿Cuál es la situación de Fong Vang y cuándo será su próxima audiencia?
Los reportes de las autoridades informaron que el individuo había sido abordado por las autoridades en las afueras de una tienda, desde donde intentó escapar a pie.
No obstante, la policía logró localizarlo posteriormente. En un primer momento, el sospechoso ofreció una identidad falsa, pero finalmente reveló su nombre verdadero. Se ha programado su regreso a la corte para el 30 de octubre a las 10:30 a. m.
