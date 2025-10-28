Lamentable suceso en EE. UU.: recientemente, las autoridades confirmaron el sensible fallecimiento de una mujer, esto luego que aquella ciudadana haya sido atropellada por un automóvil mientras intentaba cruzar la calle cerca del Walmart en Johnsburg. El trágico incidente se llevó a cabo en horas de la noche, luego que la víctima presentara heridas de gravedad. AQUÍ más detalles.

Walmart: autoridades confirman el fallecimiento de mujer peatón tras ser atropellada por vehículo

Según los reportes del Distrito de Protección contra Incendios del Municipio de McHenry, junto con el Departamento de Policía de Johnsburg, se atendió un accidente vehicular en la Ruta 31, conocida como Richmond Road, y Running Brook Farm Boulevard, en Estados Unidos, alrededor de las 7:20 p. m. del último lunes.

Walmart: autoridades confirman el fallecimiento de mujer peatón tras ser atropellada por vehículo. / Foto: Nick Rusin.

Según David Harwood, jefe del batallón del distrito, se reportaron varias llamadas al 911 informando sobre un peatón atropellado. Al llegar al lugar, los primeros en responder encontraron a una mujer adulta inconsciente y sin signos de respiración en la carretera.

A pesar que, los transeúntes no habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el equipo de bomberos comenzó de inmediato a aplicar medidas de emergencia para intentar salvar la vida de esta persona. Incluso, se había solicitado un helicóptero médico para su traslado, pero este fue cancelado debido a la inestabilidad de su condición.

Tras lo sucedido, una ambulancia la llevó al Northwestern Medicine Hospital en McHenry, donde fue reportada en estado crítico. Lamentablemente, la oficina forense del condado de McHenry confirmó que la mujer falleció tras su llegada al hospital. Su identidad permanece en reserva mientras se espera la autopsia y la notificación a sus familiares.

¿Qué más se sabe sobre el accidente?

En este contexto, se reveló que la peatona fue atropellada mientras cruzaba Richmond Road en el paso de peatones, impactada por un sedán Subaru que se dirigía hacia el sur en esa vía, cerca de la entrada del Walmart.

Asimismo, se informó que el incidente provocó el cierre de Richmond Road en dirección sur, desde Running Brook Farm, así como la interrupción del tráfico en dirección norte en Shoppers Drive. Según declaraciones de Harwood, se presume que la mujer fue golpeada únicamente por el Subaru, aunque varios conductores que presenciaron el accidente se detuvieron en el lugar para ofrecer asistencia.