ALERTA en EE. UU.: Impactante persecución con DPS termina de la peor manera para cinco inmigrantes indocumentados

El sur de Texas se vio conmocionado por una tragedia luego de que una persecución policial, encabezada por el Departamento de Seguridad Pública (DPS), terminara en un accidente que involucró a cinco inmigrantes indocumentados. Este lamentable suceso, ocurrido en el condado de Zavala, ha despertado inquietud y debate sobre los métodos de persecución utilizados por la policía en la zona.

Inmigrantes indocumentados caen al Río Llano en Texas durante persecución del DPS

Según informes de Univision 41 San Antonio, el suceso ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando una camioneta que transportaba a varios inmigrantes intentó evadir un control de agentes del DPS.

La intensa persecución llegó a su fin cuando el vehículo perdió el control y terminó volcando, provocando lesiones graves. Las autoridades informaron que el conductor enfrenta cargos por tráfico de personas y agresión agravada.

Reacciones al incidente en Estados Unidos

El incidente ha reavivado el debate sobre las políticas de persecución vehicular en Texas, especialmente en el marco de la Operación Lone Star, una iniciativa estatal que ha intensificado las acciones contra el tráfico de personas.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de tácticas de persecución que ponen en riesgo la vida de los inmigrantes. Human Rights Watch informó que, en los últimos dos años, al menos 74 personas han muerto en Texas a causa de persecuciones policiales relacionadas con el tráfico de migrantes.

Este trágico evento subraya la urgente necesidad de revisar y ajustar las políticas de persecución vehicular, buscando un equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos humanos. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el incidente y evaluando las circunstancias que condujeron a la fatal persecución.