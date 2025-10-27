- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
Inmigrante hondureño muere en TRÁGICO SUCESO durante su desesperado intento de evadir a ICE
Josué Castro Rivera, un joven hondureño de 24 años, falleció el jueves por la mañana en Virginia mientras trataba de evadir un operativo migratorio.
Un lamentable incidente ocurrido en Norfolk, Virginia, reaviva el debate sobre las redadas migratorias en Estados Unidos. Un joven inmigrante hondureño perdió la vida mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un hecho que pone de relieve los riesgos que enfrentan quienes viven en situación irregular en el país.
PUEDES VER: ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS
Inmigrante hondureño intenta huir de ICE y termina en tragedia
El jueves 23 de octubre de 2025, José Castro-Rivera, de 24 años, fue atropellado en la Interestatal 264 mientras huía de una operación migratoria, según informó Univision Noticias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que ICE había detenido el vehículo en el que viajaba Castro-Rivera como parte de un operativo basado en inteligencia.
Al confirmarse que los ocupantes presuntamente se encontraban en el país de manera irregular, los agentes comenzaron a realizar las detenciones.
Durante su intento de escapar a pie, Castro-Rivera ingresó a una carretera muy transitada y fue impactado por una camioneta Ford modelo 2002. "Desgraciadamente, un vehículo que pasaba por allí atropelló a Castro-Rivera", declaró un alto funcionario del DHS, según reporta Noticias Telemundo.
A pesar de que un agente de ICE le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP), los esfuerzos resultaron infructuosos y el joven falleció en el lugar.
Josué Castro Rivera, 24, murió en Virginia al huir de un operativo migratorio.
Operativos del ICE y medidas de seguridad vial en Estados Unidos
La Policía Estatal de Virginia (VSP) confirmó su presencia en el lugar, aunque aclaró que no participó en la persecución. El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en el cruce de Military Highway, en Norfolk, cuando Castro-Rivera intentó cruzar la interestatal mientras huía de ICE, según su investigación preliminar.
En un comunicado citado por WTKR News 3, ICE expresó su pesar por la muerte del joven hondureño y subrayó que "el individuo puso en riesgo su propia seguridad y la del público al huir hacia una autopista activa". La agencia también indicó que colaborará con las autoridades locales en la investigación, al mismo tiempo que defendió la legalidad del operativo y la actuación de sus agentes.
Este hecho se produce en medio de un aumento de las redadas migratorias en ciudades con alta concentración de inmigrantes, lo que ha vuelto a generar debate sobre la seguridad y los riesgos asociados a estas operaciones en carreteras y autopistas muy transitadas.
- 1
ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS
- 2
BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: USCIS extiende la validez de los permisos laborales sin trámite adicional
- 3
ALERTA clientes: Walmart lanza REEMBOLSO masivo y miles podrán cobrarlo de inmediato en todo Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50