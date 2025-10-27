Inmigrante hondureño muere en TRÁGICO SUCESO durante su desesperado intento de evadir a ICE

Un lamentable incidente ocurrido en Norfolk, Virginia, reaviva el debate sobre las redadas migratorias en Estados Unidos. Un joven inmigrante hondureño perdió la vida mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un hecho que pone de relieve los riesgos que enfrentan quienes viven en situación irregular en el país.

Inmigrante hondureño intenta huir de ICE y termina en tragedia

El jueves 23 de octubre de 2025, José Castro-Rivera, de 24 años, fue atropellado en la Interestatal 264 mientras huía de una operación migratoria, según informó Univision Noticias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que ICE había detenido el vehículo en el que viajaba Castro-Rivera como parte de un operativo basado en inteligencia.

Al confirmarse que los ocupantes presuntamente se encontraban en el país de manera irregular, los agentes comenzaron a realizar las detenciones.

Durante su intento de escapar a pie, Castro-Rivera ingresó a una carretera muy transitada y fue impactado por una camioneta Ford modelo 2002. "Desgraciadamente, un vehículo que pasaba por allí atropelló a Castro-Rivera", declaró un alto funcionario del DHS, según reporta Noticias Telemundo.

A pesar de que un agente de ICE le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP), los esfuerzos resultaron infructuosos y el joven falleció en el lugar.

Josué Castro Rivera, 24, murió en Virginia al huir de un operativo migratorio.

Operativos del ICE y medidas de seguridad vial en Estados Unidos

La Policía Estatal de Virginia (VSP) confirmó su presencia en el lugar, aunque aclaró que no participó en la persecución. El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en el cruce de Military Highway, en Norfolk, cuando Castro-Rivera intentó cruzar la interestatal mientras huía de ICE, según su investigación preliminar.

En un comunicado citado por WTKR News 3, ICE expresó su pesar por la muerte del joven hondureño y subrayó que "el individuo puso en riesgo su propia seguridad y la del público al huir hacia una autopista activa". La agencia también indicó que colaborará con las autoridades locales en la investigación, al mismo tiempo que defendió la legalidad del operativo y la actuación de sus agentes.

Este hecho se produce en medio de un aumento de las redadas migratorias en ciudades con alta concentración de inmigrantes, lo que ha vuelto a generar debate sobre la seguridad y los riesgos asociados a estas operaciones en carreteras y autopistas muy transitadas.