Aviso importante: recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó toda posibilidad de poder llevar a cabo próximos ataques militares al interior de Venezuela. Esta actualización se dio HOY, viernes 31 de octubre, en medio de los rumores que señalaban que el uso de la fuerza en el país latino podía suceder en cualquier momento. Su respuesta fue clara y contundente. ¿Qué respondió?

Trump alerta: este fue su pronunciamiento sobre próximos posibles ataques dentro de Venezuela

Hace unas horas, el mandatario republicano no dudó en dirigirse a los periodistas a bordo del Air Force One durante su viaje a Florida, EE. UU. sobre los últimos acontecimientos en el país americano y más temas.

Trump se pronuncia sobre posibles ataques dentro de Venezuela.

En su último discurso, aprovechó la ocasión para resaltar que su administración ha ejecutado hace poco una serie de operaciones contra embarcaciones en el Océano Pacífico, las cuales, según las autoridades, estaban involucradas en el tráfico de drogas.

Estas acciones dieron como consecuencia la muerte de 61 personas, lo que ha llevado a Estados Unidos a desplegar un número inusualmente elevado de buques de guerra en la zona. No obstante, de manera breve, lanzó un "no" cuando se le cuestionó sobre si estaba considerando realizar nuevos ataques militares en la nación de Nicolás Maduro. Medios internacionales no revelaron más información al respecto.

¿Por qué Trump se pronunció sobre próximos ataques a Venezuela?

Por otro lado, es importante saber que la declaración del mandatario se ha dado tras un informe del Herald, en el cual se expresaba que el gobierno estadounidense había tomado la decisión de realizar ataques terrestres en Venezuela de manera inminente.

The Wall Street Journal también había revelado la noche del jueves que la Casa Blanca estaba evaluando la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos contra objetivos en el país sudamericano, aunque aún no se había tomado una decisión definitiva sobre este tema.