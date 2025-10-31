- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
PELIGRO en Walmart: policía reporta que pelea termina con tres arrestos relacionados con pandillas
Tres personas, dos menores y un hombre de 21 años, fueron detenidas el miércoles por la noche tras una pelea en el estacionamiento de un Walmart USA.
Según informó KTVB, el miércoles por la noche se produjo una pelea en el estacionamiento de un Walmart en Caldwell, que resultó en la detención de tres personas supuestamente vinculadas a pandillas, informó el Departamento de Policía de Caldwell (CPD). El enfrentamiento, que ocurrió aproximadamente a las 7:15 p.m., dejó a un hombre lesionado y provocó la intervención de las autoridades locales.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Texas: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor
Pelea frente a Walmart en Caldwell termina con tres arrestos relacionados con pandillas
El CPD indicó que los oficiales fueron llamados "por un reporte de pelea alrededor de las 7:15 p.m. del miércoles 29 de octubre", luego de que un testigo informara que "alguien había resultado herido y que los involucrados habían abandonado el área".
Tras revisar las grabaciones de seguridad, las autoridades confirmaron a través de un comunicado de prensa que "hubo una confrontación física entre varias personas, durante la cual se utilizó un cuchillo para cortar a un hombre". El herido sufrió lesiones en el brazo que "no ponían en riesgo su vida" y fue trasladado a un hospital en un vehículo privado para recibir atención médica.
La policía de Caldwell atendió un altercado en el Walmart de Cleveland Boulevard.
Arrestos en Walmart USA
Los oficiales identificaron a dos adolescentes de 17 años y los localizaron en una residencia que, según la policía, "es una dirección conocida por estar relacionada con actividad de pandillas". Los jóvenes salieron de la casa más de una hora después de la llegada de los oficiales y fueron arrestados, enfrentando cargos de agresión agravada, resistencia y obstrucción a la labor policial.
El CPD confirmó que los adolescentes son "miembros confirmados de la pandilla Brown Pride Sureño". Además, fue arrestado Víctor Vara, de 21 años, "un miembro de pandilla fugitivo conocido por el CPD" que se encontraba en el mismo domicilio. Vara tenía una orden pendiente y enfrenta cargos adicionales por encubrimiento de fugitivo, así como por resistencia y obstrucción a los oficiales.
- 1
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
- 2
PELIGRO en Walmart de Texas: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor
- 3
ALERTA con el fin de la licencia de conducir en EE. UU.: anuncian medidas más estrictas y eliminan DOCUMENTO para inmigrantes
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50