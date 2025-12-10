¡ATENCIÓN! Donald Trump presenta la Golden Card para inmigrantes: ¿Qué es y a quiénes beneficia?

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Washington DC, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, finalmente lanzó la tan prometida desde hace meses Golden Card (Tarjeta Dorada) para la inmigración, pero, mucho ojo, porque no es para cualquier inmigrante, sino para aquél que pueda pagar cifras millonarias por una visa estadounidense.

¿Qué es la Golden Card de Donald Trump?

En buen cristiano, la Golden Card tiene como público principal los millonarios extranjeros que pueden pagar mucho dinero. Trump explicó que funciona "algo así como una Green Card" por lo que esta daría estatus legal de residencia permanente para trabajar en los Estados Unidos.

"¡La Golden Card de Trump del gobierno de los Estados Unidos ya está aquí! Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas", escribió el primer mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

¿A quiénes va dirigida la Golden Card de Donald Trump?

Pero, para conseguirla tendrás que pagar US$1,000,000 de dólares, las cuales, de acuerdo al New York Post, irán directamente a las arcas del Tesoro estadounidense. En el caso de las empresas, estas tendrán que desembolsar dos millones por sus empleados no estadounidenses para mantenerlos en la compañía.

Como era de esperarse, pagar 1 millón de dólares no garantiza la residencia permanente, dado que el Departamento de Seguridad Nacional realizará una exhaustiva verificación de antecedentes de todos los solicitantes de la Golden Card con la finalidad de cerciorarse que estén 100 por ciento calificados para vivir en EE. UU.

Eso sí, si pasas todos los filtros solicitados, luego de cinco años de residencia permanente te habrás ganado el derecho de postular y solicitar la ciudadanía estadounidense.

Opiniones divididas por la Green Card de Donald Trump

El New York Post, medio de tendencia conservadora, resalta que "las compras con tarjeta están renovando el atrasado y engorroso programa de visas EB-5 que habría otorgado estatus legal permanente a extranjeros que invierten en empresas estadounidenses", además de incidir en que esto llevará a "cientos de miles de millones de dólares en ingresos".

Por otro lado, The Guardian, medio británico, pero corte liberal, dijo lo siguiente: "El programa surge en un momento en que la administración Trump dedica importantes recursos a al deportación de millones de inmigrantes indocumentados. El programa de la Golde Card ya ha recibido fuertes críticas por contradecir la reputación tradicional de los Estados Unidos como refugio para los trabajadores pobres".