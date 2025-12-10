¡ALERTA! Detectan en Massachusetts caso de enfermedad incurable y mortal: ¿Cuál es la causa?

Muchos cuidado cuando quieras hacer alguna renovación en tu casa, sobre todo en tu cocina, ya que el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha dado la alerta de seguridad sobre silicosis, que es una enfermedad pulmonar progresiva e incurable que puedes chapar con algo tan simple como embellecer el lugar donde preparas tus alimentos.

El primer caso en Massachusetts

Las autoridades del estado en mención confirmaron el primer caso de silicosis en un empleado de la industria de la fabricación de encimera de piedra. Pero, si esta enfermedad está ampliamente relacionada con trabajadores del sector minero y de la construcción, ¿Cómo pudo enfermarse alguien de un rubro tan distante?

El primer paciente con este mal en el estado es un "hombre hispano de 40 años" que llevaba 14 años trabajando en empresas de fabricación de instalación de encimeras de piedra

La respuesta está en las encimeras hechas de cuarzo de lujo cuya demanda en los Estados Unidos ha aumentado de forma dramática en un 800 por ciento en importaciones, principalmente, por ser resistentes al calor, así como darle aspecto natural, suave, así como gran durabilidad.

El primer caso de silicosis por piedra artificial en EE. UU. fue en 2015.

¿Qué causa la silicosis? síntomas y tratamiento

Pero, ¿Qué de malo hay en ello? Simple, que trabajan con piedra artificial, la misma que presente gran concentración de silice que otros materiales como el granito o mármol y, de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Pulmón, son unos 2,3 millones de trabajadores en los EE. UU. que están expuestos a este material en sus centros de trabajo.

Pero, ¿Cómo una contrae la silicosis? Se produce por medio de la inhalación de polvo de silice cristalino el cual se produce al cortar, pulir o moler piedras, especialmente con el cuarzo artificial alto en silice.

Cuando la persona es presa de la enfermedad, los síntomas iniciales son cuadros de tos muy irritante, dificultad para respirar, fatiga, pero también dolor en el pecho, así como hinchazón en las piernas.

Es verdad que existen tratamiento para la silicosis, pero solo sirven para controlar los síntomas pues no existe cura para este mal. De hecha, lo habitual es que la enfermedad empeore de forma progresiva, produciendo en no pocos casos cáncer pulmonar, tuberculosis y, en no pocas ocasiones, la muerte del paciente.

La silicosis por piedra artificial en EE. UU.

El New York Post recuerda que el primer caso de silicosis relacionado a la piedra artificial en los Estados Unidos data de 2015 en Texas, Asimismo, en 2023, un estudio detectó 53 trabajadores de encimeras de cuarzo con silicosis en California, con 20 de ellos con la enfermedad muy avanzada, con 10 de estos que perdieron la vida antes que concluyera el estudio.

Pese a la letalidad de trabajar con este material, de momento, no se ha prohibido su utilización, salvo que que los funcionarios de salud pública conminan a los trabajadores a tener cuidado y precauciones de seguridad para manipular la piedra artificial.

Ante esto, la directora del Programa de Vigilancia de Salud Ocupacional del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, Emily H. Sparer-Fine, dijo en un comunicado: "La confirmación de este caso en Massachusetts es un trágico recordatorio de que la silicosis no es sólo una amenaza distante: está aquí y está afectando gravemente la salud de los trabajadores (...) Más allá del papel fundamental que desempeñan los empleadores, todos los involucrados en la cadena de suministro pueden ayudar a reducir el peligro optando por materiales que contengan menos silice y presenten menos riesgos para la salud".