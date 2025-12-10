MUCHA ATENCIÓN, conductores en California: conoce las NUEVAS REGLAS para los carriles HOV y evita las multas en 2026

En California, el uso de los carriles HOV (High Occupancy Vehicle) sigue siendo un tema clave para reducir la congestión del tráfico, pero las autoridades han recordado que es esencial cumplir con las normas para evitar sanciones.

Estos carriles están diseñados para fomentar el carpooling y aliviar el tráfico en las principales autopistas del estado, pero requieren que los vehículos lleven a más de un ocupante, con algunas excepciones.

El Departamento de Transporte de California subraya la importancia de estar al tanto de las señales y reglas específicas de acceso para evitar multas. Aunque la mayoría de las infracciones por este motivo no superan el 10%, es fundamental prestar atención a las indicaciones que regulan estos carriles de alta ocupación, ya que se trata de un esfuerzo por mantener el tráfico organizado y más fluido.

Las reglas para usar los carriles HOV a partir de 2026

Conoce las nuevas reglas para los carriles HOV y así evitar multas.

A partir de 2026, la normativa de los carriles HOV se mantendrá en vigor, pero con ciertas actualizaciones importantes:

1.Cantidad mínima de ocupantes:

Para usar los carriles HOV, el vehículo debe contar con al menos dos ocupantes .

. En algunos casos, la exigencia aumenta a tres ocupantes dependiendo del corredor específico.

2.Pasajeros asegurados:

Todos los pasajeros deben estar asegurados con cinturones de seguridad o un sistema de retención adecuado.

3.Excepciones:

Autobuses públicos equipados con cinturones de seguridad.

equipados con cinturones de seguridad. Motocicletas .

. Vehículos de emergencia .

. Vehículos destinados al transporte de sangre.

El fin de la exención para autos eléctricos y más reglas de acceso

Un cambio relevante que entró en vigor en octubre de 2025 es el fin del beneficio que permitía a los autos eléctricos, híbridos y de cero emisiones circular en los carriles HOV sin necesidad de pasajeros adicionales. Durante años, los propietarios de estos vehículos gozaron de un permiso especial para usar estos carriles, pero ahora deberán cumplir las mismas reglas que otros vehículos, es decir, tener la cantidad mínima de ocupantes.

Además, es importante señalar que la entrada y salida en los carriles HOV solo está permitida en las zonas designadas o donde la línea es discontinua. Las líneas dobles continuas están prohibidas para cruzar bajo cualquier circunstancia, lo que refuerza la necesidad de respetar las reglas de circulación para evitar inconvenientes.