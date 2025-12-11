EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: jueza ordena liberación de Kilmar Ábrego García tras ser deportado por error

Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño, ha sido el centro de un polémico caso legal que involucra la deportación errónea de Estados Unidos a El Salvador. A pesar de las tensiones con el Departamento de Justicia, una jueza federal en Maryland ordenó su liberación inmediata, basándose en el hecho de que su detención no tenía una orden de deportación legal.

Este fallo representa un avance significativo para Ábrego García, quien fue deportado en enero, pero regresó al país tras una ardua batalla legal.

El conflicto legal y las dificultades de deportación de Ábrego García

Ábrego García había sido inicialmente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el propósito de ser deportado a un tercer país. Sin embargo, la jueza Paula Xinis criticó duramente la falta de justificación legal en la detención de Ábrego, determinando que la situación no cumplía con los requisitos para continuar con su reclusión.

Jueza ordena liberación de Ábrego García tras conflicto judicial con el gobierno de Trump.

La liberación se considera un triunfo para la defensa de los derechos civiles, en un contexto de políticas migratorias agresivas del gobierno de Trump. Tras ser deportado erróneamente a El Salvador, Kilmar Ábrego García fue regresado a Estados Unidos en junio, pero las autoridades lo acusaron de presuntamente estar involucrado en la introducción de inmigrantes indocumentados al país.

Deportación bloqueada y la reticencia del gobierno para cumplir órdenes judiciales

Aunque se declaró inocente de los cargos, Ábrego García fue detenido nuevamente y ha estado atrapado en un proceso judicial largo, mientras las autoridades intentaban enviarlo a varios países, como Liberia y Costa Rica. La jueza Xinis, en su resolución, destacó que el gobierno de Trump mostró una "inexplicable reticencia" para deportar a Ábrego a Costa Rica, uno de los países que aceptaría su deportación.

El caso refleja no solo una falta de claridad en los procedimientos de deportación, sino también el rechazo de las autoridades a cumplir con las órdenes judiciales. La situación se ha complicado aún más con el juicio pendiente en Tennessee por cargos de tráfico de personas, que podrían retrasar aún más la resolución de su caso.