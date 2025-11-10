Gobierno de TRUMP presiona jueces para deportar a Kilmar Abrego a Liberia, en ÁFRICA: ¿Quién es y por qué todos hablan de él?

La situación de Kilmar Abrego García, de origen salvadoreño, en los Estados Unidos se complica más cuando el pasado viernes 7 de noviembre el gobierno que preside Donald Trump pidió al juez de Maryland permitir a las autoridades de inmigración hacer efectiva su deportación hacia Liberia, país ubicado en el África occidental, amparado en que EE.UU. ya cuenta con todo en regla para hacer efectiva su expulsaión.

Gobierno presiona a jueces para pronta deportación de Kilmar Abrego García

El nombre de Kilmar Abrego García no es nuevo para oídos estadounidenses, ya que en marzo de 2025 fue deportado a El Salvador, violentando la orden del juez federal que prohibía ser puesto de vuelta a su país de origen. Luego de admitir el error, el salvadoreño regresó a suelo norteamericano en junio de este año. En su regreso fue acusado por los cargos federales penales de tráfico de personas, algo que ha negado en todo momento.

CBS News detalla que el juicio no ha comenzado, pero que el gobierno republicano de Donald Trump tiene particular interés en concretar la deportación de Abrego García, pero ya no para ponerlo de vuelta a El Salvador, sino enviarlo bien lejos, sino específicamente a Liberia, en África.

La jueza del tribunal de Distrito de Estados Unidos, Paula Xinis, ha recibido la moción de parte del Departamento de Justicia para que anule el fallo que prohíbe la deportación de Abrego ¿Cuál es el fundamento para este pedido? Que las vías legales para impugnar la deportación se agotaron.

Pero ¿Cuál es el estatus actual de Kilmar Abrego García en Estados Unidos? pues permanece en detención federal de inmigración. Ahora bien, en una reciente entrevista con un oficial del Departamento de Justicia el 28 octubre, aseguró que el salvadoreño no pudo demostrar que enfrentaría persecución o tortura en Liberia.

¿Por qué Liberia y no Costa Rica como destino de deportación?

"Los reclamos del peticionario están prohibidos procesalmente varias veces y fallan en cuanto al fondo en cualquier caso (...) por lo tanto, este Tribunal debe disolver su orden judicial preliminar y permitir que el gobierno traslade al peticionario a Liberia", argumentó el Departamento de Justicia. A ello, se debe agregar que el gobierno afirma que Liberia ofrece suficientes garantías para que Abrego García no será agredido ni dañado.

Ante esto, la defensa legal del salvadoreño argumenta que la entrevista con el oficial de asilo a EE.UU. no es un proceso suficientemente válido para aprobar su deportación: "el Gobierno insiste en que la determinación irracional de un solo oficial de inmigración, que concluyó que Abrego García no pudo establecer que es 'más probable que no' que sea perseguido o torturado en Liberia, satisface el debido proceso. No es así".

Asimismo, destacaron que la administración está empecinada en enviarlo a Liberia y no a Costa Rica, país que está dispuesto a darle estatus de refugiado: "Cuando el Gobierno recibió órdenes que no le gustaban en el caso civil de Abrego García que, impugnada su expulsión ilegal de El Salvador, inició un proceso penal en represalia; y cuando recibió órdenes que no le gustaban en el caso penal, inició esfuerzos de expulsión de terceros países en represalia".

¿Cuál es la historia de Kilmar Abrego García?

En la línea de tiempo, Kilmar Abrego García llegó a los Estados Unidos de forma ilegal en 2011 con tan solo 16 años siendo un adolescente. En 2019, fue arrestado por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a la salida de un Home Depot de Maryland. En ese momento, su defensa legal argumentó que fue en busca de un trabajo.

En ese entonces, la justicia decidió no soltarlo, básicamente, porque la información dada por el gobierno lo sindicaba como miembro de la banda criminal MS-13, pero fue liberado de la custodia de ICE a finales del 2019, cuando otro juez le concedió una "retención de deportación", por lo que no podría ser de vuelto a El Salvador, ya que temía que a su regreso pudiera ser víctima de las pandillas.

Pero, a principios de 2025 fue arrestado por ICE y enviado a El Salvador en marzo, pero la administración Trump admitió que la deportación fue un "error debido a la orden de retención de deportación de 2019". Abrego permaneció meses en el país centroamericano, pero en junio se devuelto a los Estados Unidos.

Pero, al poco de pisar suelo estadounidense es detenido y puesto en custodia penal federal mientras inicia su juicio, aunque quedó en libertad tras el fallo del juez de Tennesse que ordenó su liberación, momento en el cual se reencontró con su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses que viven en Maryland.

Lamentablemente, este bello momento no duró mucho, dado que a finales de agosto recibió la notificación de registrarse en la oficina de campo de ICE en Baltimore, donde sería, una vez más, detenido hasta la actualidad.