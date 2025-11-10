- Hoy:
Mexicano ilegal en EE.UU. escapó de la deportación por 10 años, pero cae tras matar a hombre de 71 años en accidente
Humberto Muñoz Gatica tiene orden de deportación desde 2012, pero recién en noviembre de 2025 es capturado. Fue arrestado en 2011 y liberado por Obama un año después.
Humberto Muñoz Gatica (57), un mexicano que lleva más de una década como ilegal en los Estados Unidos, se las había arreglado muy bien para huir de la deportación, pero un error fatal no solo le valdrá ir a prisión, sino también ser expulsado de EE.UU., ya que mató a un adulto mayor en un accidente automovilístico tras lo cual fue arrestado de inmediato.
PUEDES VER: ALARMA en Misuri: Policía evacúa y cierra Walmart de Ferguson tras peligrosa llamada de amenaza
Una fuga con saldo mortal
Todo sucedió en el Condado Orange, California, el viernes 7 de noviembre de 2025, donde el sujeto de origen mexicano atropelló al anciano provocando su muerte y dándose a la fuga, tras lo cual un peatón se comunicó con las autoridades, quienes rápidamente lo rastrearon y arrestaron.
La Oficina del Sheriff del Condado de Orange informó que Barry William Tutt (71), originario de La Verne, quedó gravemente herido tras el accidente, pero que fallecería en las instalaciones del hospital cercano al que fue trasladado.
La Oficina del Sheriff del Condado Orange aseguró que el mexicano estaba bajo los efectos del alcohol.
No será su primera vez en una prisión de EE.UU.
De acuerdo a The Register, Muñoz Gatica vivía en Laguna Niguel, siendo arrestado por cargos como DUI, es decir, conducir bajo los efectos del alcohol, así como otros delitos relacionados. Sin embargo, este no es todo el historial del mexicano, ya que Fox News reveló que en 2011 fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por estar en los Estados Unidos en calidad de ilegal.
Sin embargo, la administración de Barack Obama lo puso en libertad con la condición de comparecer ante los tribunales en libertad, algo que no hizo, razón por la cual el juez federal de entonces ordenó su deportación en 2012, siendo un fugitivo desde entonces, viviendo en California, considerada por ellos mismos como un "estado santuario", ¿Qué quiere decir esto? que las autoridades locales no están en obligación de colaborar con los federales en temas de inmigración.
Por ello, ahora enfrentará en prisión y sin posibilidad de salir, cargos como DUI (conducir en estado de ebriedad) causa que terminó produciendo la muerte de Barry William Tutt, lesiones corporales, atropello y fuga de la escena del crimen.
