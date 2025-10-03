- Hoy:
"Trooper’s Law": Florida castiga con pena de cárcel el abandono de perros en desastres
La nueva SB 150 penaliza abandonar perros atados durante huracanes o evacuaciones obligatorias, con multa de $10,000 y hasta cinco años de cárcel.
Florida estrena una ley pionera que busca proteger a las mascotas en momentos críticos: desde el 1 de octubre de 2025, abandonar o dejar atado un perro durante desastres naturales será un delito grave bajo la nueva SB 150, conocida como "Trooper’s Law". Esta norma representa una transformación importante en las leyes de bienestar animal del estado.
La motivación detrás de la ley se remonta al caso de “Trooper”, un bull terrier que fue abandonado atado a un poste durante las evacuaciones del huracán Milton en 2024 y rescatado por patrulleros estatales. Su historia conmovió a muchos y sirvió como catalizador para que el gobierno de Florida aprobara sanciones más severas ante el abandono animal en situaciones de emergencia.
Qué establece la "Trooper's Law"
La ley modifica el estatuto 828.13 de Florida para definir claramente los términos "resguardar", "abandonar" y "desastre natural". Durante la vigencia de una alerta del Servicio Meteorológico Nacional o bajo órdenes de evacuación, si alguien deja a su perro atado al aire libre o lo abandona, podría enfrentar cargos por delito de tercer grado. La sanción máxima: hasta 5 años de prisión y 10.000 dólares de multa.
Florida castiga con pena de cárcel el abandono de perros en desastres.
Además, la ley refuerza disposiciones ya existentes sobre animales confinados: no proveer suficientes alimentos, agua, ejercicio o abrigo puede constituir un delito de misdemeanor de primer grado con multas de hasta $5,000.
Aplicación, desafíos y críticas
La ya está oficialmente en vigor desde el 1 de octubre de 2025. El alcance de su implementación implicará que agencias policiales y departamentos de bienestar animal deberán coordinar esfuerzos para monitorear zonas afectadas en desastres climatológicos. Sin embargo, algunos expertos señalan que podrían surgir desafíos operativos para aplicar la ley en zonas rurales con poco acceso o en emergencias repentinas donde la evacuación es caótica.
Otra crítica potencial es la justicia del castigo: aunque el abandono durante una emergencia es particularmente cruel, la pena máxima podría parecer excesiva para casos donde el abandono resultó de un fallo de planificación (por ejemplo, cuando el propietario no pudo regresar). También está el tema del cumplimiento y la capacidad de seguimiento en miles de condados frente a fenómenos meteorológicos severos.
