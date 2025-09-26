¡Atención, inmigrantes! Viajeros restringidos por Biden recuperan beneficios para visitar EE. UU. tras decisión de Trump

Estados Unidos realizó una actualización importante en su Programa de Exención de Visas (VWP), restableciendo el acceso completo al permiso ESTA para un grupo considerable de viajeros. Esta medida, que elimina algunas restricciones previas, representa un avance significativo en las relaciones internacionales y facilita el ingreso de turistas y personas de negocios al territorio estadounidense, aunque coincide con un aumento en las tarifas de este permiso.

Viajeros húngaros recuperan beneficios para visitar EE. UU. tras decisión de Trump

El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio importante en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP) que beneficiará a los viajeros húngaros.

Según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado el 18 de septiembre, Hungría recuperó el acceso completo al permiso electrónico de viaje ESTA, tras cumplir con los requisitos de seguridad exigidos.

Esta medida revierte las restricciones impuestas en los últimos años bajo la administración Biden y refleja un avance en la cooperación bilateral en materia de seguridad, señalaron fuentes de VisasNews y El Nuevo Herald.

Cambios clave en el programa ESTA y aumento de tarifas a partir de septiembre

La restauración del estatus de Hungría en el VWP entrará en vigencia el 30 de septiembre de 2025, permitiendo nuevamente autorizaciones múltiples de hasta dos años para turistas y viajeros de negocios. Además, ese mismo día se implementará un aumento significativo en el costo del permiso ESTA, que pasará de $21 a $40, como parte de la Ley 'One Big Beautiful Bill' impulsada por la administración Trump, según reporta VisasNews.

Cabe destacar que, aunque el ESTA facilita la entrada sin visa para más de 40 países, la admisión final a EE.UU. sigue siendo determinada por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se recomienda a los viajeros solicitar la autorización con anticipación para evitar inconvenientes. Por otro lado, Latinoamérica solo cuenta con Chile dentro del VWP, aunque recientes negociaciones apuntan a la posible inclusión de Argentina, informa El Nuevo Herald.