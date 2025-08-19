Atención: las aulas de Nueva York, en Estados Unidos, experimentarán una transformación significativa, ya que se implementará una nueva restricción en el uso de dispositivos móviles, tales como celulares, tabletas y relojes inteligentes, durante el horario escolar.

Vale resaltar que esta medida incluye, desde este ciclo 2025 - 2026, nuevas normativas sobre el almacenamiento de estos aparatos, así como excepciones para situaciones médicas y protocolos de comunicación en caso de emergencias en las escuelas públicas. ¿Desde qué mes de dará esta situación en los salones?

Nueva York | Las restricciones que anunció Kathy Hochul desde esta fecha en las escuelas

Según información de 'La Nación' y otros medios internacionales, la gobernadora de Nueva York aprobó una medida que entrará en vigor en otoño de 2025 y que cambiará el día a día de los estudiantes: nuevas restricciones sobre el uso de dispositivos personales en escuelas primarias y secundarias.

Esta drástica ley, ratificada el 9 de mayo, tiene como finalidad abordar las preocupaciones sobre la salud mental de los estudiantes, tal como declaró la política, quien destacó la importancia de escuchar a padres y alumnos sobre el impacto de la tecnología en sus vidas.

Las restricciones que anunció Kathy Hochul desde esta fecha en las escuelas.

El reglamento, que también se ha implementado en otros estados con variaciones, prohíbe el uso de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos personales durante el horario escolar. Si bien, los estudiantes podrán llevar sus dispositivos a la escuela, deberán guardarlos y apagarlos al ingresar.

Asimismo, es bueno resaltar que la institución tendrá la libertad de establecer su propia política de almacenamiento, que podría incluir casilleros o fundas de seguridad, aunque las mochilas no podrán ser la única opción de resguardo, a menos que se utilicen bolsas especiales.

¿Qué excepciones hay en la medida que dictó Kathy Hochul en las escuelas de Nueva York?

Por otro lado, también se señaló que habrá situaciones puntuales en las que sí se podrá usar el teléfono móvil y dispositivos personales.

Los estudiantes con afecciones médicas, por excepción, podrán usar glucómetros y también otros. Del mismo modo, habrá permisos para programas de traducción, planes de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), Planes 504, otras actividades educativas aprobadas y casos de emergencia.