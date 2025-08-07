Un nuevo periodo académico iniciará en Nueva York: oficialmente publican el calendario del año escolar 2025-2026
El calendario escolar de Nueva York ayuda a las familias a planificar, incluyendo festivos, eventos clave, reuniones con maestros, recesos y exámenes estatales.
El Departamento de Educación de Nueva York ha dado a conocer el calendario oficial para el año escolar 2025-2026, el cual iniciará el 4 de septiembre de 2025. Este anuncio es especialmente relevante para los cientos de miles de estudiantes que forman parte del sistema educativo público más grande de los Estados Unidos.
¿Cuándo inicia el ciclo escolar en Nueva York? Fechas clave del periodo académico 2025-2026
El regreso a clases está programado para el jueves 4 de septiembre de 2025, marcando el inicio formal del ciclo escolar para todos los grados desde 3K hasta 12. Esta fecha es fundamental para el reinicio de las actividades presenciales, según lo establecido por el Departamento de Educación de Nueva York en su calendario escolar 2025-2026.
Las conferencias entre padres y maestros comenzarán en la tercera semana de septiembre. El miércoles 17 de septiembre se llevarán a cabo en las escuelas primarias y centros de Pre-K, mientras que el jueves 18 será el turno de las escuelas intermedias y programas D75.
Para las escuelas secundarias y las instituciones K-12 y 6-12, las conferencias están programadas para el jueves 25 de septiembre. Es importante destacar que estas fechas pueden variar según las necesidades de cada escuela, por lo que se recomienda a los padres consultar directamente con las instituciones.
¿Cuánto dura el año escolar en el estado de Nueva York?
El año escolar 2025-2026 en Nueva York comenzará el 4 de septiembre de 2025 y finalizará el 26 de junio de 2026, abarcando casi diez meses de clases y actividades culturales. Aunque estas fechas son estándar para las escuelas públicas de la ciudad, pueden variar ligeramente según el distrito.
En general, el año escolar incluye 180 días de clases, un requisito común en Estados Unidos. Las autoridades recomiendan que padres y tutores consulten las fuentes oficiales para obtener detalles específicos de cada escuela.
Compromiso con la continuidad educativa
El calendario también aclara que, en caso de cierres por condiciones meteorológicas adversas u otras emergencias, la instrucción continuará a través de plataformas remotas. Este enfoque reafirma el compromiso de la administración educativa de Nueva York con la continuidad pedagógica, garantizando que los estudiantes no pierdan su proceso de aprendizaje ante eventualidades en su calendario escolar 2025-2026.
