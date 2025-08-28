Atención, inmigrantes: Alligator Alcatraz podría quedarse sin detenidos, según un correo electrónico

El centro de detención Alligator Alcatraz, construido en Florida para albergar a inmigrantes indocumentados capturados por ICE, podría quedar vacío. Un medio de comunicación informó que una jueza ordenó su cierre y, mediante un intercambio de mensajes en línea, se indicó que esto ocurriría a fines de octubre.

Posible clausura del reclusorio

La agencia de noticias AP reveló un intercambio de correos electrónicos en el que un alto funcionario de Florida dejó abierta la posibilidad del cierre de Alligator Alcatraz, pese a que la gobernación de Ron DeSantis busca revertir la orden de una jueza que dispone clausurar esta instalación federal.

Esta es una vista área del centro de detención "Alligator Alcatraz", ubicada al sur del estado de Florida. Foto: AP

El director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, lo resaltó: "probablemente nos quedaremos sin personas en pocos días". El correo recibido por el medio fue validado como oficial por Mario Rojzman, rabino del sur y asistente ejecutivo. Esta cárcel tenía como objetivo albergar a 3.000 arrestados y luego deportarlos como parte de las medidas impulsadas durante la administración de Donald Trump.

En un momento, el centro llegó a albergar a 1.000 personas, pero luego la cifra se redujo a entre 300 y 350. El representante demócrata Maxwell Frost informó que, tras su visita, constató que muchos ya habían sido deportados y solo quedarían alrededor de 100 internos. Otro revés para la cárcel fue la orden de cierre total emitida por una jueza federal de Miami.

La magistrada sentenció que todos los detenidos deben ser liberados en un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, el estado apeló y el gobierno federal solicitó a la jueza Kathleen Williams que suspendiera la orden hasta que se resuelva la contrademanda, argumentando que la instalación es necesaria debido a la saturación de otros centros penitenciarios.

Grupos no querían este recinto

Diversas agrupaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee habían solicitado detener esta construcción, argumentando que ponía en riesgo humedales sensibles que albergan especies protegidas y que, además, socavaría la millonaria inversión anual destinada a la restauración ambiental.