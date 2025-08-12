Ricardo Quintana Chávez, un periodista peruano que decidió emigrar a Estados Unidos en el 2021, enfrenta una dura y cruel realidad, esto luego de su detención por parte de las autoridades migratorias. Actualmente, el compatriota se encuentra recluido en la prisión "Alligator Alcatraz" en Florida, un centro conocido por su aislamiento y condiciones extremas. ¿Qué reveló sobre esta cuestionada cárcel y cuál es su situación?

Desde su celda y, a través de una conversación con el medio 'Noticias sin filtro Pablo Padula', el peruano denunció graves situaciones de maltrato psicológico, una alimentación inadecuada y temperaturas extremadamente bajas. Asimismo, reveló cómo fue su arresto, el cual se llevó a cabo luego que hiciera el pago de una multa por vender ceviche en una playa. AQUÍ todos los detalles.

Peruano sufre calvario en 'Alligator Alcatraz' tras ser arrestado luego de vender ceviche

En conversación con la prensa, Quintana comentó que comparte un espacio reducido con 32 internos, muchos de los cuales cumplen condenas por delitos graves. Según su testimonio, los detenidos son despertados a las 5:30 de la mañana y solo cuentan con 10 minutos para consumir sus alimentos, siendo confiscados los restos de comida.

"Las condiciones son infrahumanas, no se lo deseo a nadie", señaló con mucha tristeza y preocupación.

Vale mencionar que el periodista Quintana fue arrestado tras abonar una multa por la venta de ceviche en una playa. A pesar de haber cumplido con esta sanción, no pudo evitar ser detenido por agentes migratorios debido a su estatus migratorio, en el marco de una nueva normativa más rigurosa.

¿Qué pasará con el peruano tras su arresto y denunciar calvario en prisión?

Tras su arresto, él fue trasladado a ocho cárceles y, tras todo lo expuesto, considera la opción de autodeportarse para poner fin a su situación de encierro.

Quintana tenía programada una audiencia para su solicitud de asilo político el 22 de agosto, pero esta fue aplazada, lo que ha extendido su detención. Desde Texas, donde se encuentra actualmente, solicita apoyo legal y humano para enfrentar su proceso y recuperar su libertad.