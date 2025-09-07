0

Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre: programación, hora y dónde ver en TV

Revisa la programación de partidos en vivo a disputarse este lunes 8 de septiembre. Hay amistosos internacionales y Eliminatorias 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para el lunes 8 de septiembre
Programación de partidos en vivo para el lunes 8 de septiembre | FOTO: LIBERO
Revisa la agenda deportiva con todos los partidos en vivo que se disputarán este lunes 8 de septiembre. Continúan las Eliminatorias para el Mundial 2026, el cual destaca el enfrentamiento entre Suiza vs Eslovenia. También destacan los amistosos internacionales.

Partidos de hoy Eliminatorias 2026

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Guinea Ecuatorial vs TúnezFIFA+
8:00Zambia vs MarruecosFIFA+, ESPN
8:00Mozambique vs BotsuanaFIFA+
11:00Uganda vs SomaliaFIFA+
11:00Madagascar vs ChadFIFA+
11:00Malawi vs LiberiaFIFA+
11:00Guinea vs ArgeliaFIFA+
11:00Guinea-Bissau vs YibutiFIFA+
13:45Grecia vs DinamarcaDisney+
13:45Israel vs ItaliaESPN, Disney+
13:45Gibraltar vs Islas FeroeDisney+
13:45Bielorrusia vs EscociaDisney+
13:45Suiza vs EsloveniaDisney+, Zapping
13:45Kosovo vs SueciaDisney+, Zapping
13:45Croacia vs MontenegroDisney+
14:00Ghana vs MaliFIFA+
14:00Libia vs EswatiniFIFA+, ESPN App
19:30El Salvador vs SurinamYouTube, CONCACAF GO, Canal 4
20:30Panamá vs GuatemalaYouTube, CONCACAF GO, RPC

Partidos de hoy Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Sportivo Trinidense vs Sportivo AmelianoTigo Sports

Partidos de hoy Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Argentinos Juniors vs LanúsTyC Sports

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Malasia vs Palestina
8:30Indonesia vs LíbanoFIFA+
10:00Siria vs Kuwait
11:30Emiratos Árabes Unidos vs Baréin

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

