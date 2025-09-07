- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre: programación, hora y dónde ver en TV
Revisa la programación de partidos en vivo a disputarse este lunes 8 de septiembre. Hay amistosos internacionales y Eliminatorias 2026.
Revisa la agenda deportiva con todos los partidos en vivo que se disputarán este lunes 8 de septiembre. Continúan las Eliminatorias para el Mundial 2026, el cual destaca el enfrentamiento entre Suiza vs Eslovenia. También destacan los amistosos internacionales.
Partidos de hoy Eliminatorias 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Guinea Ecuatorial vs Túnez
|FIFA+
|8:00
|Zambia vs Marruecos
|FIFA+, ESPN
|8:00
|Mozambique vs Botsuana
|FIFA+
|11:00
|Uganda vs Somalia
|FIFA+
|11:00
|Madagascar vs Chad
|FIFA+
|11:00
|Malawi vs Liberia
|FIFA+
|11:00
|Guinea vs Argelia
|FIFA+
|11:00
|Guinea-Bissau vs Yibuti
|FIFA+
|13:45
|Grecia vs Dinamarca
|Disney+
|13:45
|Israel vs Italia
|ESPN, Disney+
|13:45
|Gibraltar vs Islas Feroe
|Disney+
|13:45
|Bielorrusia vs Escocia
|Disney+
|13:45
|Suiza vs Eslovenia
|Disney+, Zapping
|13:45
|Kosovo vs Suecia
|Disney+, Zapping
|13:45
|Croacia vs Montenegro
|Disney+
|14:00
|Ghana vs Mali
|FIFA+
|14:00
|Libia vs Eswatini
|FIFA+, ESPN App
|19:30
|El Salvador vs Surinam
|YouTube, CONCACAF GO, Canal 4
|20:30
|Panamá vs Guatemala
|YouTube, CONCACAF GO, RPC
Partidos de hoy Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
Partidos de hoy Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Argentinos Juniors vs Lanús
|TyC Sports
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Malasia vs Palestina
|8:30
|Indonesia vs Líbano
|FIFA+
|10:00
|Siria vs Kuwait
|11:30
|Emiratos Árabes Unidos vs Baréin
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
