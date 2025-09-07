- Hoy:
Balón de Oro 2025: fecha, día, hora, dónde ver y lista de nominados
La ceremonia del Balón de Oro 2025 está próximo a llevarse a cabo y acá te damos a conocer el día, hora y canal de este magno certamen internacional.
Llegó el momento de ver la edición 69° de la entrega del Balón de Oro 2025 que se desarrollará en el Théâtre du Châtelet del centro de París, Francia. Todo se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre y podrás sintonizarlo mediante los canales oficiales de ESPN y Disney Plus. Conoce los nominados y todos los detalles de este evento que tiene de protagonistas a Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.
PUEDES VER: España vs Turquía EN VIVO por Eliminatorias UEFA: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Luego de la gran polémica que se vivió en la temporada 2024, cuando el Balón de Oro fue entregado al español Rodri de Manchester City, ahora las miradas están puestas en los jugadores de PSG y Barcelona. Ambos lograron destacar en sus respectivos clubes y selecciones, por lo que la votación será clave para marcar diferencias.
Para muchos periodistas deportivos y futbolistas profesionales, Ousmane Dembélé se perfila a ser uno de los favoritos para hacerse con este galardón, pero a la par se encuentra Lamine Yamal, que con buenos números en España y Barcelona logró resaltar a sus 18 años de edad. Del mismo modo, otro de los jugadores a mencionar es Raphinha, que fue fundamental a lo largo de la temporada 2024-2025.Anuncian la ceremonia del Balón de Oro 2025.
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en París, Francia. Estrellas del fútbol se harán presente en el Théâtre du Châtelet para poder presenciar la premiación a los más destacados de la temporada 2024-2025.
Horario para la ceremonia del Balón de Oro 2025
De momento, los organizadores del evento no han confirmado el horario para la edición 69° del Balón de Oro. Sin embargo, no de descarta que re respeten las horas de años pasados, los cuales se dieron a partir de las 14:00 hora peruana (21:00 horas de Francia y España).
¿Dónde ver entrega del Balón de Oro 2025?
Se pudo confirmar que la transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2025 se verá por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, en Europa se puede sintonizar mediante el canal internacional de Movistar+. Por otra parte, tienes la opción vía streaming en DGO.Nominados al Balón de Oro 2025.
Nominados Balón de Oro 2025: Masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
Nominados Trofeo Yashin masculino
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan, Italia)
Nominadas Balón de Oro 2025: Femenino
- Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
- Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal - España)
- Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)
- Steph Catley (Arsenal - Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
- Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
- Esther González (Gotham FC - España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
- Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride - Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
- Clara Mateo (Paris FC - Francia)
- Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona - España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid -Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
Nominadas Trofeo Yashin femenino
- Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra)
- Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Cata Coll (FC Barcelona, España)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos)
Nominados mejor entrenador del año
- Antonio Conte (Napoli, Italia)
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia)
- Hansi Flick (FC Barcelona, España)
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)
Nominados al mejor entrenador del año fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra)
- Arthur Elias (selección de Brasil)
- Justine Madugu (selección de Nigeria)
- Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra)
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)
Nominados Trofeo Kopa masculino
- Lamine Yamal (FC Barcelona, España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)
- Pau Cubarsi (FC Barcelona, España)
- Désire Doué (PSG, Francia)
- Esteveao (Palmeiras, Brasil)
- Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra)
- Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal)
- Joao Neves (PSG, Francia)
- Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia)
Nominadas Trofeo Kopa femenino
- Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra)
- Linda Caicedo (Real Madrid, España)
- Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra)
- Vicky Lopez (FC Barcelona, España)
- Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)
Nominados a mejor equipo masculino
- FC Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Liverpool (Inglaterra)
- París Saint Germain (Francia)
- Chelsea (Inglaterra)
Nominados a mejor equipo femenino
- Arsenal (Inglaterra)
- FC Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
