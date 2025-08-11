Revelan la firme postura de Pedro Aquino sobre posible regreso a Sporting Cristal: "Quiere..."

Sporting Cristal busca seguir siendo uno de los equipos protagonistas del Torneo Clausura y tras la victoria ante Melgar recuperaron el liderato. Los rimenses van con todo en busca del título nacional y para ello alistan la llegada de los últimos fichajes. En ese contexto, uno de los jugadores que más suena es Pedro Aquino, quien acaba de revelar su postura sobre volver a ponerse la 'celeste'.

Y es que, Pedro Aquino es uno de los jugadores que no fue tomado en cuenta con Santos Laguna para la nueva temporada de la Liga MX y estaría en busca de un nuevo futuro futbolístico y poder volver a sumar minutos en los terrenos de juego.

La firme postura de Pedro Aquino sobre regresar a Sporting Cristal

Bajo esa premisa, Aquino es uno de los jugadores que suena con fuerza para reforzar el medio campo del elenco bajopontino. Aunque en un principio se informó que el volante tiene la intención de seguir en el extranjero, la falta de ofertas lo habrían hecho cambiar de opinión.

Durante la última emisión del programa 'Fútbol Como Cancha', el periodista deportivo Martín Dueñas reveló que Pedro Aquino actualmente ve con buenos ojos volver al club donde inició su carrera futbolística y estaría a la esperada de una llamada de los dirigentes para poder negociar su retorno a Cristal.

Video: Futbol Como Cancha

"Pedro Aquino está en México, tiene contrato todavía con Santos Laguna, pero está esperando el llamado de Sporting Cristal. El quiere jugar en Cristal y espera que lo llamen. Él quiere volver, así que la tarea está en lo que pueda resolver la dirigencia", aseguró el comunicador.

Pedro Aquino volvería a Sporting Cristal luego de 8 años

De concretarse esta operación, sería uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes, ya que estamos hablando de uno de los jugadores más destacados en su posición y con calidad para volver a ser considerado con la selección peruana.

Cabe recordar que Aquino inició su carrera futbolística desde las menores de Sporting Cristal, donde escaló hasta llegar al primer equipo. De hecho, se logró coronar como campeón de la Liga 1 en dos oportunidades (2014 y 2016).

Pedro Aquino fue dos veces campeón con Sporting Cristal: Foto: Instagram Pedro Aquino

Trayectoria de Pedro Aquino

Sporting Cristal

Monterrey

Lobos BUAP

Club León de México

Club América

Santos Laguna

Fichajes de Sporting Cristal en este 2025