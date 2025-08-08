Diego Penny reveló si Pedro Aquino será el flamante fichaje de Sporting Cristal: "Lo haría..."

Sporting Cristal está en búsqueda de un delantero, pero la posibilidad de fichar a Pedro Aquino se volvió latente luego de que el futbolista de Santos Laguna se encuentre en un tenso momento al no encontrar una respuesta positiva de su club con respecto a su permanencia ¿La llegada del volante está cerca? Aquí te contamos.

Es por eso que, en medio de todo este momento, Aquino ha sido acercado a Cristal y su regreso estaría cerca, sin embargo cuenta con otras opciones.

El exfutbolista y ahora comunicador, Diego Penny, compartió información relevante sobre el futuro de Pedro Aquino y sus posibilidades de fichar por Sporting Cristal para convertirse en su nuevo refuerzo y cerrar un exitoso mercado de pases a mitad de año.

Video: DENGANCHE

"Es muy difícil que Pedro Aquino vuelva a Cristal. Él tiene dos años de contrato en Santos Laguna, pero el club ha decidido que no va a contar con él. Lo que busca Aquino es que el equipo tenga la iniciativa para llegar a un acuerdo y terminar el vínculo. Además, él no quiere regresar al Perú todavía, por motivos de fuerza mayor lo haría, pero tiene ofertas en México", reveló.

Aquino tiene la posibilidad latente de regresar al fútbol peruano y firmar con la camiseta celeste, pero todo dependerá de cómo su actual club (Santos Laguna) negocia su desvinculación.

Por otro lado, Diego Penny no sería el único que habló del posible regreso de Pedro Aquino a Sporting Cristal, ya que Diego Rebagliati, periodista que maneja información del cuadro celeste, también salió al frente para hablar sobre esta posibilidad en su programa en YouTube.

"Todavía está Aquino, quien no define su futuro. Está evaluando algunas posibilidades para salir de México, pero no se descarta al 100% en el fútbol peruano. El destino natural de Pedro es Sporting Cristal; lo cierto es que actualmente no está disponible", afirmó el comentarista deportivo en el programa 'D&T'.