Mr. Peet se rindió y llenó de elogios a figura de Sporting Cristal tras victoria: "Envidiable"

Sporting Cristal consiguió un valioso triunfo 1-0 sobre Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Los celestes mostraron un sólido rendimiento y, pese a jugar con un hombre menos, recuperaron el liderato en la tabla. Tras el encuentro, Mr. Peet no tardó en pronunciarse y dejó contundentes declaraciones sobre una de las grandes figuras del equipo rimense.

Los comandados por Paulo Autuori aseguraron los tres puntos gracias a un solitario gol de Ian Wisdom en los minutos finales del primer tiempo. El volante, a pesar de su juventud, sigue consolidándose como una de las figuras del equipo. Por ello, el periodista Peter Arévalo no dudó en pronunciarse sobre su destacada actuación.

Mr. Peet elogió el rendimiento de Ian Wisdom

En la más reciente emisión de ‘Madrugol’, el popular Mr. Peet elogió el gran rendimiento del jugador de 19 años, resaltando que ha sabido sacar provecho de su notable estado físico, algo que quedó evidenciado en la jugada del gol.

“(Wisdom) Es un chico que corre por todo, tiene un físico envidiable, no para de correr. El mérito de Wisdom es que va a la jugada y, con esa intención de continuar, la pelota le queda a él”, comentó.

Además, el reconocido periodista sorprendió al afirmar que Wisdom ya se consolidó como el mejor jugador de Cristal, destacando su alta participación en todas las zonas del campo, lo que lo ha llevado a ser pieza fija en el once titular.

“Es el mejor jugador, fue el mejor de la cancha, tiene un físico envidiable, está detrás de todos, por izquierda, derecha y el centro. Es una aparición importante, hoy es titular indiscutible en Sporting Cristal”, afirmó.

Ian Wisdom se pronunció tras anotar con Sporting Cristal

Tras su gol, Ian Wisdom fue uno de los jugadores más buscados por los medios en la zona mixta, donde fue consultado por sus sensaciones tras haber hecho su debut goleador con la camiseta de los rimenses. Al respecto, el volante se mostró sumamente contento y agradeció el apoyo que le han mostrado los hinchas.

"Muy agradecido con el apoyo que me da la hinchada cada partido. Es un sueño para mí, meter mi primer gol profesional en el Estadio Alberto Gallardo. Es un sueño siempre jugar por este equipo. Me siento cada vez con más confianza, pero hay aún cosas por corregir", expresó.

Números de Ian Wisdom con Sporting Cristal

El talentoso volante se ha ganado un lugar en el primer equipo de Sporting Cristal, pese a que el inicio de la temporada no era considerado entre los titulares. No obstante, tras la llegada de Paulo Autuori, esa situación ha cambiado y ha logrado disputar 17 partidos en lo que va de la temporada, donde ha aportado con un gol y una asistencia.