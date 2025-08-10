Cristian Benavente y su sorpresivo valor en medio de su llegada a Sporting Cristal

Cristian Benavente fue considerado por muchos hinchas uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero. Ahora, con camiseta de Sporting Cristal espera recuperar su mejor versión, aquella que le permitió estar en la órbita de los entrenadores de la Blanquirroja.

Cabe recordar que el popular ‘Chaval’ dejó el extranjero para tomar la decisión de firmar por Alianza Lima hace un par de temporadas atrás; sin embargo, su continuidad en el equipo blanquiazul generó debate en la hinchada por su discreto nivel y lesiones, terminando en una salida del club mientras su valor en el mercado empezó a cambiar.

¿Cuánto se cotiza Cristian Benavente en la actualidad?

Cristian Benavente es uno de los flamantes fichajes de Sporting Cristal

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Cristian Benavente se mantiene en 250 mil € luego de la última actualización realizada en el mes de junio. Aunque por ahora no hay un nuevo reporte de su cotización, lo cierto es que fue descendiendo con el paso de los años.

Ahora se encuentra enfocado en el club rimense donde espera lograr los objetivos planteados por la institución, sabiendo que el camino no será para nada sencillo. El club del Rímac sumó con el ‘Chaval’ un nuevo refuerzo en esta segunda parte de la temporada, la cual esperan ganarla.

Evolución de Cristian Benavente en el mercado | Foto: Transfermarkt

¿Qué dijo Cristian Benavente sobre su estado físico tras llegar a Sporting Cristal?

"Si no he jugado algún partido en este tiempo es porque no estaba en una liga americana, por decirlo así, estaba en un calendario europeo. Físicamente, estoy muy bien, estoy perfectamente, he venido entrenando, he venido haciendo mi trabajo, que es estar físicamente bien y estoy perfectamente para lo que el entrenador decida", expresó el 'Chaval'.