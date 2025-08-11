Sin jugadores de Universitario: el nuevo top 5 de futbolistas más caros de la Liga 1

El prestigioso portal Transfermarkt ha actualizado el ranking de los jugadores más valiosos de la Liga 1, y lo sorprendente dentro del top 5 es que no hay jugadores de Universitario de Deportes, solo de Alianza Lima y Sporting Cristal. En esta nota, te presentamos a los futbolistas más valiosos del fútbol peruano.

Mientras el Torneo Clausura ya lleva jugadas 5 jornadas, el mercado de pases aún está vigente hasta el lunes 18 de agosto. Los equipos están incorporando a sus plantillas a destacados jugadores como Sergio Peña en el caso de Alianza, Anderson Santamaría en Universitario o Luis Abram en Cristal.

Es por eso que una vez más, la plataforma de fichajes llamada Transfermarkt actualizó su base de datos y reveló qué jugadores de la Liga 1 forman parte de la lista de los 5 futbolistas mejor pagados y con mayor valoración en el mercado.

Sergio Peña es el futbolista más caro del fútbol peruano, según Transfermarkt.

Ocupando el primer puesto se encuentra el fichaje estrella de Alianza Lima, Sergio Peña. El volante, procedente del PAOK de Grecia, llegó al Perú con pocos minutos en su club. Es por eso que el cuadro íntimo vio la oportunidad de traerlo nuevamente a su casa. El valor de mercado del jugador de la selección peruana es de 2 millones de euros.

Al igual que él, hay dos jugadores que equivalen a la misma cantidad (2 millones de euros). Estamos hablando de Luis Abram (defensa central) y Santiago González (extremo derecho) de Sporting Cristal. El primero llegó procedente de Atlanta United de Estados Unidos y el segundo ya está en su segunda temporada en el club, mostrando un rendimiento notorio.

Luis Abram, nuevo fichaje de Sporting Cristal, forma parte del top 5 de los jugadores más valiosos de la Liga 1.

Por último, los dos elementos que le siguen a Peña, González y Abram son Guillermo Enrique y Erick Noriega, ambos futbolistas de Alianza Lima y equivalen a 1,40 millones de euros. Un experimentado lateral derecho y un joven defensor forman parte de esta lista importante.

Sin embargo, se destaca la notable ausencia de jugadores de Universitario de Deportes en el top 5. Esto envía un mensaje claro de que en el equipo merengue no hay futbolistas que superen los 1,40 millones de euros, a pesar de liderar el torneo Clausura y ser los actuales campeones de la Liga 1.

Sin jugadores de Universitario en el top 5 de los futbolistas más valiosos de la Liga 1.

Nuevo top 5 de futbolistas más caros de la Liga 1