Peruano Felipe Chávez debutó en Bayern Múnich de Alemania: su sensacional jugada para el 2-0 [VIDEO]

Momento especial para el Perú al ver el debut de Felipe Chávez con el primer equipo de Bayern Múnich de Alemania. El volante nacional de 18 años se hizo presente como titular en el cuadro 'bávaro' en su reciente amistoso ante Grasshoppers de Suiza. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su jugada para el 2-0 parcial.

Desde la cuenta oficial de Bayern Múnich, anunciaron el debut de Felipe Chávez con mucho entusiasmo. Dado el juego que viene mostrando, la cuenta 'bávara' se siente conforme con lo que va mostrando el centrocampista de nacionalidad alemana y peruana.

"Hoy volvemos a tener a un peruanos en nuestro once... ¿Qué mensaje le dejan desde Perú? Los leemos en los comentarios", se ve en las redes sociales de Bayern Múnich.

Mensaje de Bayern Múnich sobre Felipe Chávez.

Felipe Chávez y la jugada para el gol de Bayern Múnich

Sobre los 25 minutos, Bayern Múnich ya ganaba 1-0 a Grasshoppers con anotación Karl. Fue ahí, que en el mediocampo recibió un balón Felipe Chávez para tener control del esférico en propio campo. El volante peruano observó el panorama y mandó un sensacional pase a Karl, quien quedó libre para asistir a Kusi Asare y así concretar el 2-0 parcial.

Esta acción fue aplaudida por todos los compañeros, quienes entendieron la visión del jugador con raíces peruanas y así tener el esférico en su poder como tanto le gusta a Bayern Múnich. Ya se verá si estos minutos en cancha sirven para que se una al plantel principal, el cual está por iniciar su respectiva temporada con la Bundesliga.

¿En cuánto está cotizado Felipe Chávez?

Según el portal "Transfermarkt", Felipe Chávez tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 18 años de edad. El cuadro alemán confía en sus capacidades y tomará una sabia decisión para lo mejor en su futuro.