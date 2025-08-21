Periodista argentino reveló quién sería el rival de Alianza Lima en cuartos de la Sudamericana

Luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, durante el partido entre la U de Chile e Independiente de Avellaneda, la Conmebol decidió cancelar el partido de Copa Sudamericana y se vienen duras sanciones para ambos clubes. Esto generó que todavía no se conozca el rival de Alianza Lima en los cuartos de final y existe la posibilidad de que las dos instituciones deportivas queden eliminadas del certamen. Ante ello, un periodista argentino filtró quién será el posible oponente de los blanquiazules.

Mediante DirecTV Sports, el periodista Juan Carlos Pasman decidió explicar cuál es la postura que estaría tomando la máxima entidad del fútbol sudamericano ante los últimos sucesos que generaron polémica a nivel continental. Según su información, lo más probable es que los dirigidos por Néstor Gorosito enfrenten al cuadro chileno por un pase a las semifinales.

"99% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser descalificado y recibirá una fuerte sanción. Es casi imposible que sancionen a los dos clubes. No hay antecedentes por lo menos. Le van a cerrar la cancha a los chilenos", indicó el mencionado panelista, generando una gran cantidad de comentarios por parte de ambas hinchadas e incluso la de Alianza Lima, ya que se encuentra esperando rival.

De esta forma, probablemente la Universidad de Chile enfrente a los blanquiazules por Copa Sudamericana pero lo harán con un inconveniente, ya que no podrán jugar en su estadio y probablemente el duelo sea sin hinchada. Recordemos que la Conmebol se pronunciará en los próximos días tomando una decisión final al respecto.

¿Cuándo tomará una decisión la Conmebol?

Se conoce que las imputaciones de la Conmebol a ambos clubes planean notificarse mañana, pero a raíz de ello tanto la U de Chile como Independiente tendrán un lapso de 5 días para realizar sus respectivos descargos. Una vez lo hayan hecho, la máxima entidad del fútbol sudamericano evaluará el caso y tomará una decisión.