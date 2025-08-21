0
EN DIRECTO
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por Libertadores

Periodista argentino reveló quién sería el rival de Alianza Lima en cuartos de la Sudamericana

Alianza Lima podría enfrentar a histórico equipo del continente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿Qué pasó con la U de Chile e Independiente?

Francisco Esteves
Periodista argentino filtró el rival de Alianza Lima.
Periodista argentino filtró el rival de Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, durante el partido entre la U de Chile e Independiente de Avellaneda, la Conmebol decidió cancelar el partido de Copa Sudamericana y se vienen duras sanciones para ambos clubes. Esto generó que todavía no se conozca el rival de Alianza Lima en los cuartos de final y existe la posibilidad de que las dos instituciones deportivas queden eliminadas del certamen. Ante ello, un periodista argentino filtró quién será el posible oponente de los blanquiazules.

Alianza Lima conoce a su rival en el torneo internacional.

PUEDES VER: Conmebol determinó que Alianza Lima enfrentará a club de Colombia: fecha del partido

Mediante DirecTV Sports, el periodista Juan Carlos Pasman decidió explicar cuál es la postura que estaría tomando la máxima entidad del fútbol sudamericano ante los últimos sucesos que generaron polémica a nivel continental. Según su información, lo más probable es que los dirigidos por Néstor Gorosito enfrenten al cuadro chileno por un pase a las semifinales.

"99% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser descalificado y recibirá una fuerte sanción. Es casi imposible que sancionen a los dos clubes. No hay antecedentes por lo menos. Le van a cerrar la cancha a los chilenos", indicó el mencionado panelista, generando una gran cantidad de comentarios por parte de ambas hinchadas e incluso la de Alianza Lima, ya que se encuentra esperando rival.

De esta forma, probablemente la Universidad de Chile enfrente a los blanquiazules por Copa Sudamericana pero lo harán con un inconveniente, ya que no podrán jugar en su estadio y probablemente el duelo sea sin hinchada. Recordemos que la Conmebol se pronunciará en los próximos días tomando una decisión final al respecto.

¿Cuándo tomará una decisión la Conmebol?

Se conoce que las imputaciones de la Conmebol a ambos clubes planean notificarse mañana, pero a raíz de ello tanto la U de Chile como Independiente tendrán un lapso de 5 días para realizar sus respectivos descargos. Una vez lo hayan hecho, la máxima entidad del fútbol sudamericano evaluará el caso y tomará una decisión.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores vía ESPN 5

  2. Conmebol se pronunció sobre el partido Independiente vs. U de Chile: ¿Alianza Lima a semifinales?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano