Prensa brasileña se rinde ante Erick Noriega tras su fichaje por Gremio: "El Mejor..."
El prestigioso portal Globoesporte resaltó las características del ahora exjugador de Alianza Lima, Erick Noriega, ante su próximo fichaje por el Gremio de Brasil.
A falta de la confirmación, Erick Noriega será futbolista de Gremio tras dejar a Alianza Lima, club que lo traspasó tras recibir un monto que bordea los US$ 2 millones. En Brasil analizaron el juego del 'Samurai', quien viajó a Porto Alegre para pasar exámenes médicos y firmar contrato con su nuevo club.
El portal Globoesporte, perteneciente a la cadena telvisiva Red O Globo, le dedicó un artículo al jugador de 23 años y resaltó sus características de juego, además destaca que es un elemento que puede actuar hasta en dos posiciones del campo.
"El joven de 23 años se ha hecho famoso en Perú por su capacidad para realizar múltiples tareas en el campo. Tras un período difícil para ganar impulso, está viviendo el mejor momento de su carrera", se lee la publicación.Erick Noriega resaltado por Globoesporte.
Además, también se resalta su emotiva despedida de Alianza Lima durante el partido ante ADT, disputado el último sábado en Matute y que terminó con triunfo victoriano por 3-1. Noriega fue suplente y jugó desde el minuto 73, además Hernán Barcos le cedió la cinta de capitán.
"Noriega fue suplente y entró al campo en el minuto 38 del segundo tiempo. La emoción ya estaba a flor de piel. El exjugador del Grêmio y capitán del equipo, Hernán Barcos, le entregó el brazalete, lo que hizo llorar al joven. Al final del partido, rompió a llorar de nuevo mientras daba una entrevista en el campo. Siguió llorando hasta que sus compañeros lo lanzaron por los aires y luego lo llevaron en brazos hacia la afición", se lee en el artículo.
