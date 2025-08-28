- Hoy:
Jugó el clásico con Alianza y daría la sorpresa como titular ante Uruguay: "Lo quieren ver..."
Este jugador fue uno de los titulares con Alianza Lima en el clásico y ahora apunta integrar el once de la selección peruana ante Uruguay por Eliminatorias. ¿De quién se trata?
La selección peruana viene entrenando bajo el mando de Óscar Ibáñez con el firme objetivo de conseguir los 6 puntos en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 y agotar todas las opciones para forzar un lugar en el repechaje. En ese sentido, su primer desafío será vencer a Uruguay en Montevideo. Para ello, se preparan múltiples sorpresas en el once inicial.
Ibáñez buscará plantear su mejor once para poder cerrar de la mejora manera este proceso clasificatoria y se conoció que daría la sorpresa incluyendo a un destacado volante que fue titular con Alianza Lima en el último clásico ante Universitario. Nos referimos a Alessandro Burlamaqui,
Durante la última emisión del programa 'Zona Mixta', el periodista deportivo David Chávez reveló que hay posibilidades de que el joven volante pueda ser considerado parte del once titular ante Uruguay, tras haber dejado grandes impresiones en los entrenamientos. Además, indicó que es un jugadores que le gusta a Óscar Ibáñez.
"Resalta mucho Burlamaqui; se habla incluso de que podría arrancar en el partido. Ha tenido mucha confianza en Alianza Lima y lo quieren ver en la selección mayor. Es un jugador del agrado de Óscar Ibáñez y seguramente va a tener algunas chances de poder rozarse con la selección peruana", expresó el citado comunicador.
Números de Alessandro Burlamaqui
Desde su fichaje por Alianza, a mediados de 2025, Alessandro Burlamaqui se mostró como una de las opciones más destacadas del cuadro 'íntimo' en la volante y poco a poco fue ganándose un lugar en el once titular de Néstor Gorosito.Alessandro Burlamaqui destaca en Alianza Lima y podría ser titular con Perú. Foto: Carlos Félix/URPI
Burlamaqui ha logrado disputar 8 partidos con la escuadra blanquiazul, incluyendo la serie ante Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana. Aunque no ha logrado anotar ni brindar asistencias, su presencia en el mediocampo es vital para el juego del equipo.
¿Cuánto vale Alessandro Burlamaqui?
De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el volante de Alianza Lima posee una valoración de mercado de 100 mil euros, siendo esta cifra la más alta de su carrera. Cabe resaltar que, tomando en consideración su corta edad, este monto podría incrementarse próximamente.
