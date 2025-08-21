¿Otro fichaje? Figura de Racing reveló su deseo de llegar a Alianza Lima: "Vamos a..."

Tras vencer a Universidad Católica, Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y apunta a seguir compitiendo a nivel continental. ¿Puede ser campeón? De momento está a dos llaves de llegar a la definición por el título continental y tanto jugadores como hinchas están ilusionados con cumplir el objetivo.

En el vestuario, Hernán Barcos hizo una transmisión vía Instagram donde también participaba Kevin Quevedo y entre las personas que veían el video, resaltó la presencia de Adrián Balboa, actual figura de Racing, quien defendió a Alianza Lima en la temporada 2019 y comienzos del 2020.

El popular 'Rocky' vio que 'Kevedinho' apareció en el live y le dejó un mensaje que fue tomado de muy buena manera por los aficionados blanquiazules, que añoran una vuelta del delantero uruguayo.

"Ya vamos a volver, te extraño", escribió Balboa, quien fue titular en la victoria de la 'Academia' ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda por 2-1, que significó la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Adrián Balboa y su comentario en transmisión de Alianza Lima.

El artillero 'charrúa' tiene contrato hasta mediados del 2027 con el cuadro de Avellaneda, además es clave en el esquema de Gustavo Costas, por lo que una vuelta a Matute a corto plazo estaría descartada.

Adrián Balboa y sus números en Alianza Lima

Adrián Balboa jugó entre 2019 y 2020 (primer semestre) en Alianza Lima. Disputó 26 partidos, convirtiendo cinco goles y cuatro asistencias. No siguió en el club por decisión del entonces DT de los blanquiazules, Mario Salas, quien luego tuvo una nefasta campaña en el elenco victoriano.

Adrián Balboa con camiseta de Alianza Lima.

Después de jugar en el elenco victoriano, Balboa vistió las camisetas de Racing de Santander (España), Defensor Sporting (Uruguay), Deportivo Pereira (Colombia) y Unión (Argentina).