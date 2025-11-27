- Hoy:
Sinuano Día de HOY, jueves 27 de noviembre EN VIVO: últimos resultados de la lotería colombiana
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 27 de noviembre y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!
Este jueves 27 de noviembre del 2025, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto ganador, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados del sorteo, además, conoce a qué hora juega, las estadísticas y dónde ver EN VIVO.
Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 27 de noviembre EN VIVO resultados
¡Bienvenidos!
Este jueves 27 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
Las jornadas de Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.
¿Dónde ver EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano?
El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar gratis, a través del canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
Estos son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
