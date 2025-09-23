Conductores de 'Hinchas al Aire' rompen su silencio tras insultos racistas de Alejandra Argumedo y revelan decisión

En los últimos días, Carmen Alejandra Argumento Alegre ha captado la atención de los medios, el público y hasta del Ministerio de Cultura, luego que se viralizara un polémico video donde se evidencia insultos racistas en el Metropolitano. En este contexto, sus compañeros de 'Hinchas al Aire' revelaron que la joven fue separada del programa.

Esta lamentable escena fue publicada en TikTok y rápidamente obtuvo comentarios por parte de los usuarios, quienes criticaron el comportamiento de la joven. Tras esto, el Ministerio de Cultura presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, mientras que los conductores de 'Hinchas al Aire' rompieron su silencio.

Alejandra Argumedo no va más en 'Hinchas al Aire' tras expresiones racistas

En la reciente transmisión, Jota Medina y Edwin Waters se pronunciaron ante el accionar de Alejandra Argumedo, quien conducía el pódcast 'Hinchas al Aire', afirmando que la joven fue separada. Además, cada uno de ellos dio sus declaraciones, exhortando que paren los comentarios negativos hacia el programa.

"Acá en 'Hinchas al Aire' estamos totalmente en desacuerdo por los comentarios vertidos. No solo los valores que nosotros representamos. Les quiero decir que la señorita en cuestión ya no forma más parte de este canal. Ya no es parte de 'Hinchas al aire' y por acá ya no la van a ver", precisó Medina.

"Este es un programa donde siempre hemos hablado de entretenimiento y los comentarios vertidos no fueron en este canal. No entiendo por qué el afán de querernos bajar la cuenta. Estamos dando la cara. Por acá ya no la van a ver (...) También quiero dejar en claro que las páginas que hacían colaboración con 'Hinchas al aire' no tienen por qué pagar los platos rotos. Se han ido a ser comentarios negativos. Hay terceras personas que se han visto afectados", agregó.

Cabe destacar, que previo a esta transmisión, el programa emitió un comunicado mediante sus redes sociales, informando lo siguientes: "Queremos dejar en claro que dichos comentarios no se realizaron dentro de nuestro espacio ni representan en absoluto los valores del programa ni del canal. 'Hinchas al Aire' promueve el respeto, la tolerancia y la diversidad, por lo que nos deslindamos completamente de esas expresiones.".