Dile Adiós a Netflix y Disney+: esta página LEGAL te ofrece 400 canales GRATIS para ver miles de series y películas
Miles de películas, series y programas de TV internacionales totalmente GRATIS y sin tener que pagar una suscripción. Aprende cómo acceder a esta plataforma libre.
Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+, Prime Video y hasta Crunchyroll son plataformas de streaming muy famosas en el mundo, pero todas de ellas comparten algo en particular, necesitan de un pago mensual o una suscripción para poder acceder a todo el contenido que ofrecen.
Si estás cansado de pagar una suscripción y quieres disfrutar de series, películas y hasta documentales totalmente GRATIS, entonces estás de suerte puesto que gracias a Pluto TV podrás ver hasta 400 canales sin COSTO alguno. Las 24 horas del día, los 31 días del mes y sin tener que afiliarte a nada o suscribirte a algún plan.
Pluto TV es una plataforma GRATUITA que ofrece más de 400 canales con programación totalmente sin tener que pagar nada. Cabe señalar que la programación cambia dependiendo de tu país de origen, pero igual tendrás una variada parrilla sin pagar nada.
Por si no lo sabes, Pluto TV se puede ejecutar desde cualquier ordenador o computadora, pero si deseas ver toda esta programación desde tu Smart TV, puedes descargar la aplicación sin costo y ver todo este contenido libre.
Disfruta de Pluto TV totalmente GRATIS. Foto: captura.
¿Qué canales se puede ver en Pluto TV?
Son más de 400 canales online en los que podrás ver diferentes películas y series internacionales, desde Mi bella genio hasta Pokémon. Te dejamos algunos canales que puedes ver hoy mismo en Pluto TV. Solo deberás ingresar a este LINK para acceder a toda la programación.
- Pluto TV Cine (varias versiones: acción, comedia, drama, terror, suspenso)
- Pluto TV Series
- Pluto TV Novelas
- Nick Teen
- MTV Animaciones / MTV Classic / otros canales MTV
- Pluto TV Kids
- Nick Clásico / Nick Jr. Club
- Euronews Español
- Pluto TV Deportes
- Canales temáticos como Reality, Cocina, Viajes, Naturaleza / Documentales
