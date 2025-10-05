Si tienes un SmartTV y no sabes qué funciones adicionales tienen estos puertos, estás de suerte.

Los Smart TV han tomado gran protagonismo en el mundo, puesto millones de personas ahora disfrutan de plataformas de streaming en las que se albergan todo tipo de películas, series, documentales y hasta anime.

Aunque muchos piensan que un Smart TV solo sirve para mirar Netflix, Disney+, HBO Max o YouTube, en realidad estos televisores ofrecen muchas más posibilidades gracias a los puertos HDMI y USB que incorporan. Estos conectores permiten ampliar sus funciones más allá del simple streaming. ¿Quieres saber cómo puedes aprovecharlos? Aquí te lo explicamos de forma clara y ordenada.

Funciones que puedes aprovechar con los puertos HDMI y USB de tu Smart TV

Conectar tu laptop y usar el televisor como monitor gigante (HDMI)

Mediante un cable HDMI puedes duplicar la pantalla de tu computadora portátil en el televisor. Es ideal para trabajar más cómodo, jugar videojuegos en grande o ver presentaciones y clases online a todo detalle.

Reproducir contenido desde discos externos o memorias USB

Al conectar un disco duro o memoria flash podrás ver películas, fotos o videos directamente desde el puerto USB del televisor, sin necesidad de otros reproductores.

Grabar programas de televisión

Algunos modelos permiten conectar un dispositivo de grabación por USB y almacenar programas para verlos más tarde. Ojo: si el puerto es USB 2.0 o superior, la velocidad de transferencia será mejor.

Actualizar el sistema del televisor (firmware)

Los fabricantes suelen lanzar nuevas versiones del software del televisor. Estas pueden instalarse desde un USB, lo que mejora el rendimiento y agrega funciones nuevas.

Conectar periféricos como teclados, cámaras o micrófonos

Gracias a los puertos USB también puedes añadir accesorios externos para escribir más rápido, hacer videollamadas o ampliar la capacidad de almacenamiento.

Cargar tu celular o Tablet

Sí, incluso puedes usar el puerto USB como cargador de emergencia para tus dispositivos móviles.

Vincular consolas o reproductores externos mediante HDMI adicional

Los puertos HDMI también sirven para conectar consolas como PlayStation o Xbox, reproductores Blu-ray o incluso dispositivos de streaming como Chromecast o Fire TV Stick.

Usar auriculares con cable a través del puerto jack 3.5 mm

Algunos Smart TV aún conservan esta entrada para conectar audífonos o micrófonos y disfrutar del contenido sin molestar a nadie.