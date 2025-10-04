- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Superman es la reimaginación del universo DC, pero no la única: ¿Cuáles son y dónde ver las últimas películas?
Con James Gunn en DC, se está reimaginando el universo cinematográfico de los superhéroes más icónicos de esta empresa y todas las puedes ver en stream.
DC es la editorial de cómics más importante del mundo junto con Marvel. Sus personajes han acompañado por décadas a un sinnúmero de generaciones alrededor del mundo. Sin embargo, salvo pequeñas excepciones, el universo cinematográfico de esta compañía ha vivido a la sombra de la competencia, siendo superada por Spiderman, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, X-Men o Deadpool. Sin embargo, con el arribo de James Gunn como Copresidente y Coeditor Ejecutivo de DC Studios, las cintas, series y animaciones de esta desarrolladora experimentan una de sus mejores etapas.
Con Gunn a la cabeza, el DCU vive una, no sé si una edad dorada, pero uno de sus mejores momentos desde la salida de Batman: el caballero de la noche, por lo que en la actualidad los productos de DC han dado un viraje que esta congregando a millones de personas a las salas de cine o en los servicios de stream.
PUEDES VER: Con Sydney Sweeney y Ana de Armas, llega "Edén" a streaming en octubre de 2025: ¿Dónde verla?
¿Cuáles son las nuevas películas y series de DC?
Hubo un punto y aparte tras el apartamiento de Zack Snyder de las películas de DC y la llegada de Gunn en 2022, quien venía directo de Marvel tras dirigir, por ejemplo: Guardianes de la Galaxia Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, por lo que de una vez por todas se puso a la labor de reimaginar el universo cinematográfico de DC. Pero, tengamos en cuenta que un año antes fue director de El Escuadrón Suicida que, si bien tuvo recepciones mixtas, sí mostró un aire fresco que era necesario.
Su siguiente proyecto, esta vez como cabeza de DC Studios, fue la dirección de la primera temporada de Peacemaker en 2022, la cual fue todo un éxito, lo mismo que con The Batman, una nueva imaginación del murciélago, pero manos de Matt Reeves y con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne, dejando grandes sensaciones entre el público como en la crítica.
No hablaremos de Flash con Ezra Miller, esa película nació fallida antes siquiera de grabarse. Asimismo, DC ha expandido su universo en la animación, destacando con Creatures Commando de 2024. Mientras que este año 2025 los fans están a tope, primero con el Superman dirigido por James Gunn y protagonizado por David Corenswet, pero también con la temporada 2 de Peacemaker, la cual se está emitiendo aún.
¿Dónde ver las nuevas películas y series de DC?
Todos los títulos antes mencionados, pero también las cintas de Batman de Christopher Nolan, las versiones de Zack Snyder, así como el resto de producciones de DC las puedes ver hoy desde las plataformas de streaming, específicamente desde HBO MAX, para lo cual vas a necesitar de una cuenta activa, así como haber contratado cualquiera de sus planes de suscripción vigentes.
Nuevas producciones del DCU
- Supergirl: Woman of Tomorrow (película): para el 2026.
- Lanterns (serie): para el 2026.
- Clayface (película): para el 2026.
- Superman: Man of Tomorrow (película): para el 2027.
- Batman: The Brave and the Bold (película)
- Paradise Lost (serie)
- Waller (serie)
- Booster Gold (serie)
- Swamp Thing (película)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50