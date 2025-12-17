MALAS NOTICIAS para compradores: famosa compañía de cosméticos entra en bancarrota y se RETIRA del mercado

El escenario económico en Estados Unidos continúa golpeando con fuerza al comercio minorista. El aumento sostenido de los precios, sumado a un consumidor cada vez más cauteloso, ha acelerado el cierre de locales físicos en distintos rubros. La industria de la belleza no ha sido la excepción y, en este contexto, una cadena reconocida confirmó que bajará definitivamente la persiana en el país.

El cambio en los hábitos de compra resulta determinante: mientras las tiendas presenciales pierden protagonismo, el comercio electrónico se consolida como la principal vía de venta. Esta transición ha obligado a muchas marcas a replantear su modelo de negocio, redefinir su vínculo con los clientes y, en algunos casos, aceptar que mantener locales abiertos ya no es sostenible.

El cierre marca el final de una histórica cadena de cosméticos en EE. UU.

¿Qué cadena de cosméticos cerrará todas sus tiendas en EE. UU.?

De acuerdo con información difundida por The Street, el sector de la belleza enfrenta un fuerte desbalance entre la experiencia en tienda y las ventas digitales. Si bien los locales físicos siguen siendo clave para probar productos y recibir asesoramiento, una vez que el consumidor identifica lo que busca, la compra suele trasladarse al entorno online.

Este fenómeno impactó de lleno en Beauty Brands, una cadena especializada en cosméticos y productos de cuidado personal que ya había atravesado una reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 en 2019. Sin embargo, lejos de lograr una recuperación sostenida, la empresa volvió a enfrentar serias dificultades en 2025.

Antes de su nueva declaración de bancarrota, la compañía llegó a operar cerca de 58 tiendas distribuidas en 12 estados. Con el paso de los años, esa red se redujo de forma drástica. Actualmente, Beauty Brands mantiene solo 15 locales en apenas tres estados, una cifra muy inferior a su expansión histórica, lo que terminó sellando la decisión de cerrar todas sus sucursales y abandonar por completo el formato físico.