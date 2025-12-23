ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU. ¿Planeas salir a cenar en Nochebuena?: Horarios y restaurantes disponibles en Navidad 2025

La Navidad, celebrada cada 25 de diciembre, es uno de los feriados más importantes y esperados del año. Por esta razón, muchos establecimientos, incluidos restaurantes y cadenas de comida rápida, cierran, aunque algunos permanecen abiertos para quienes buscan comer fuera de casa.

Si planeas salir a cenar o tomar un café durante la Nochebuena o Navidad, es fundamental consultar los horarios de tu sucursal más cercana, ya que muchos restaurantes operan con horarios reducidos.

Restaurantes que abren y cierran en Nochebuena

El 24 de diciembre, conocido como Nochebuena, suele ofrecer más alternativas para quienes planean comer fuera de casa, ya que varios restaurantes y cadenas de comida rápida continúan operando, aunque en algunos casos con horarios reducidos.

Conoce qué cadenas estarán abiertas y cuáles cerrarán este 25 de diciembre.

Restaurantes que abrirán en Nochebuena:

Starbucks

Dunkin’

McDonald’s

Chick-fil-A

Burger King

Wendy’s

Taco Bell

Whataburger

Shake Shack

Panera Bread

Carl’s Jr.

IHOP

Cracker Barrel

Texas Roadhouse

Applebee’s

Subway

Red Lobster

Algunos locales tienen horarios especiales: Chipotle cierra a las 3:00 p.m., Krispy Kreme a las 6:00 p.m., y Chili’s a las 4:00 p.m. hora local. Consultar los horarios específicos es clave para evitar inconvenientes.

Restaurantes y servicios en Navidad

El 25 de diciembre, día oficial de Navidad, varios restaurantes cerrarán sus puertas, entre ellos Chick-fil-A, Chipotle, Cracker Barrel, Taco Bell, Whataburger, Texas Roadhouse y Chili’s.

En contraste, algunas cadenas sí ofrecerán servicio en Navidad, como McDonald’s, Starbucks, Dunkin’, Burger King, IHOP, Red Lobster, Fogo de Chão y Wendy’s, aunque con posibles horarios especiales.

Además de los restaurantes, bancos, oficinas de correo, bolsas de valores y escuelas permanecerán cerrados. Supermercados como Costco, Walmart y Target tampoco abrirán, mientras que los feriados federales, incluidos Nochebuena y el 26 de diciembre, otorgarán tiempo libre adicional a empleados del gobierno federal.