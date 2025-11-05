- Hoy:
El iPhone base nunca valió más la pena que ahora: pantalla de 120Hz, video 4K y software iOS 26
Apple, finalmente, hizo caso a sus usuarios implementando los cambios que le hacían falta al modelo base del último iPhone. Conócelo en profundidad aquí.
Luego de años en que los usuarios de Apple hicieran demandas de cambios sobre el modelo base, finalmente, la compañía de la manzana escuchó el pedido de sus clientes y potencia con lo que debía al iPhone 17 5G que fue lanzado en el mundo entero el pasado 9 de septiembre de 2025, por lo que creemos hoy más que nunca que si quieres un teléfono de esta marca, entonces este dispositivo es una gran opción.
¿Por qué comprar el iPhone 17 base en 2025?
A continuación, veremos la ficha técnica del iPhone 17 base, un celular que convence en todos sus apartados, inclusive para jugar y tomar fotos de calidad, por lo que, no es arriesgado de decir que no tiene mucho que envidiarle a sus hermanos mayores. ¡Empecemos!
Pantalla y procesador premium
Con un panel OLED LTPO de 6,3 pulgadas y 177 gramos de peso, el iPhone 17 incluye resolución 2,622 x 1,206 píxeles, a la de tasa de refresco ProMotion de 120 hercios con 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), HDR, True Tone, sin menospreciar su brillo mejorada con sus 3,000 nits y certificación IP68 que lo hace resistente al agua.
Al bajar al rendimiento, nos topamos con el chip Apple A19 que, si bien es el hermano menor en cuanto a procesadores en esta familia, ello no quita que supere a muchos en su rango de precio, siendo veloz, estable, sin calentamientos, ni reinicios, justo lo que necesitas para tareas demandantes y videojuegos pesados. Su RAM de 8GB y ROM de 256GB y 512GB son muy fluidos.
Foto y video de gran calidad
La fotografía del iPhone 17 hace un gran trabajo en todos sus campos, ya que no solo nos ofrece nitidez como buena resolución, también lo hace con una notable estabilización y desempeño óptimo en lugares oscuros.
Por ello, nos topamos con un lente principal de 48 megapíxeles con apertura focal f/1.6, ultra gran angular de 48 megapíxeles con zoom óptica 2X y campo visual de 120 grados y frontal de 18 megapíxeles.
iOS 26 estable y con Apple Intelligence
Como era de esperarse, este modelo de iPhone viene con iOS 26, aunque ya recibió la actualización a iOS 26.1 y contará con 7 años para dar soporte tanto al software como a los parches de seguridad.
Autonomía y carga rápida
En cuanto a la batería, el iPhone 17 tiene potencia de 3,692mAh, que ha mejorado algo respecto a la generación, pero tampoco mucho. Del mismo modo, su carga rápida con cable es de 40W, ,mientras que 25W con cargadores MagSafe
