Las 5 razones por las que este Motorola aplasta al iPhone 17: la última dejó sorprendidos a expertos

El iPhone 17 es uno de los teléfonos más buscados y vendidos en lo que va del 2025, pero, seamos honestos, y sin dejar de lado que los celulares de Apple son unas bestias tecnológicas, tampoco se puede negar que hay opciones que superan a estos terminales contando con mejor costo: como es el caso del Motorola Edge 60 Pro, cuya experiencia al usarlo es, simplemente, soberbia.

5 motivos para comprar el Motorola Edge 60 Pro

Toma nota porque a continuación te daremos nuestros motivos según los cuales comprar este 2025 el Motorola Edge 60 Pro es mejor opción que adquirir el iPhone 17 base.

Mejor experiencia en la pantalla

El Motorola Edge 60 Pro, pese a contar con un panel POLED con resolución Super HD, así como ser compatible con HDR10+ y tasa de refresco de 120 hercios que comparte con el iPhone 17, los cierto es que este le saca ventaja con su brutal brillo máximo que alcanza los 4,500 nits y, si te gusta, una panel con bordes curvo que le da un plus en cuanto a estilo.

Procesador más potente

Aunque no lo creas, este celular cuenta con un procesador mejor al Apple A19 presente en el iPhone 17 base. En ese sentido, nos topamos con el MediaTek Dimensity 8350 Extreme, ya que su CPU es más rápido, mejorada eficiencia energética, lo que con las capacidades de conectividad.

Asimismo, potencia la velocidad de su RAM de 12GB con LPDDR4X, lo mismo que con su memoria interna de 512GB con descargas en uMCP.

Autonomía brutalmente superior

Quizás el punto más visible de superioridad del Motorola Edge 60 Pro contra el iPhone 17 base se encuentre en la autonomía, dado que, mientras el celular de Apple no llega a los 4,000mAh, el otro alcanza los 6,000mAh en su batería, garantizado potencia de uso sin problemas por dos días enteros. Eso sin dejar de lado la carga rápida de 80W junto con carga inalámbrica de 15W.

Resistencia contra todo

Para este línea que rosa con el tope de gama, Motorola no se guardó nada con el Edge 60 Pro, dado que nos topamos con un dispositivo que, palabras más palabras menos, lo resiste TODO. Para empezar, hay que destacar que nos encontramos con certificación IP68/IP69, para aguantar sin problemas filtraciones del polvo, humedad y agua.

Asimismo, está listo para soportar chorros de agua caliente hasta los 80 grados y, gracias a su certificado militar MIL-STD-810H, es capaz de funcionar sin problemas en calores extremos, así como duros fríos bajo cero, a la vez de fuertes presiones a latitudes elevadas.

Precio más atractivo

No menor, pero igual de importante que los otros campos, es que el precio del Motorola Edge 60 Pro es más accesible que el iPhone 17. Mientras el primero cuesta unos US$ 546 dólares en países de Latinoamérica, el segundo está valiendo unos US$ 1,130 dólares.