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Cain Fara fue convocado por la selección de Palestina tras finalizar el Torneo Apertura con Universitario
Pese a haber nacido en Argentina, el defensor crema puede representar a Palestina, aunque aún debe completar un importante trámite.
Una de las revelaciones en lo que va de la temporada para el cuadro de Universitario de Deportes fue el de Caín Fara, el defensor argentino a tenido grandes actuaciones con los estudiantiles por lo que no es sorpresa que haya despertado el intereses de la selección de Palestina, que ha decido convocarlo para los amistosos que jugarán de junio.
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Como se sabe, el defensa crema nació en Rosario, Argentina, aunque cuenta con ascendencia palestina por parte de su familia. Esta situación le permite representar sin inconvenientes a dicha selección. Asimismo, viene realizando los trámites correspondientes para obtener su pasaporte y así poder jugar.
De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, Fara tendrá que dejar la ‘U’ para representar a Palestina en los partidos contra Kirguistán y Kenia.
“Caín Fara, futbolista de Universitario de Deportes, fue convocado a la selección de Palestina para los partidos amistosos de junio ante Kirguistán y Kenia”, detalló el periodista vía X.
No obstante, el zaguero deberá esperar la validación de su pasaporte ante la FIFA, paso importante para que pueda representar a dicha selección. “Sin embargo, aún falta un paso importante para su participación y posterior viaje: confirmar la validación de su pasaporte ante FIFA, que esté correctamente habilitado, y contar con la autorización del estudio legal del jugador”, dio a conocer.
Caín Fara representará a Palestina
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