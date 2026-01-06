Catriel Cabellos no figura en pretemporada de Cristal y remece a todos al lucir camiseta de club europeo
Sporting Cristal inició su pretemporada en La Florida con sus nuevas incorporaciones del 2026. Sin embargo, uno de los que no figura en redes es Catriel Cabellos.
Sporting Cristal inició su pretemporada en el Rímac con todo el plantel que estará a disposición de Paulo Autuori. Sin embargo, las redes sociales oficiales no mostraron la imagen de Catriel Cabellos, lo que ha generado mucho incertidumbre en los aficionados con relación a su futuro. En medio de este panorama, el ex Racing sorprendió a sus seguidores con un video con camiseta de elenco europeo.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Catriel Cabellos mostró videos y postales de su entrenamiento particular, el mismo día que Sporting Cristal inició pretemporada. El futbolista mostró a sus miles de seguidores que se encuentra en buenas condiciones físicas, por lo que ahora hay expectativa por cómo se resolverá su futuro.
Luciendo una camiseta de Barcelona, Cabellos no ha descansado en estos días de vacaciones y demuestra que seguirá trabajando en busca de definir su futuro para el 2026. El volante tiene contrato vigente con el club 'bajopontino', pero un trascendido reveló que se encuentra en la órbita de FC Cajamarca al no estar, presuntamente, considerado en los planes de Paulo Autuori.
Catriel Cabellos entrenando con camiseta de Barcelona.
Recordemos, que Sporting Cristal desembolsó una fuerte suma de dinero por el pase completo de Catriel Cabellos. Había una idea de proyección con un futbolista que venía de tener experiencia en Argentina y ser considerado en las divisiones menores de la selección peruana. No obstante, el 2025 no fue favorable para el jugador de 21 años y ahora trabaja por su cuenta.
¿Cuándo termina el contrato de Catriel Cabellos con Sporting Cristal?
Catriel Cabellos llegó a Sporting Cristal a inicios del 2025 y firmó contrato con los celestes hasta diciembre del 2028. Le restan tres temporada más al volante peruano-argentino, por lo que la directiva tiene estos días para hacer oficial qué le deparará al mediocampista de 21 años.
Valor de mercado de Catriel Cabellos
Según el portal "Transfermarkt", Catriel Cabellos tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 21 años. Esta cifra no se compara a lo que logró con camiseta de Alianza Lima en la edición 2024, ya que el ex Racing registró un valor de 1 millón de euros.
