Sporting Cristal da la sorpresa e incorpora a nuevo futbolista desde Estados Unidos: "Regresó"

Novedades en La Florida. Este lunes, se conoció que todos los fichajes extranjeros de Sporting Cristal pasaron las pruebas médicas con éxito y posteriormente se sumaron a la pretemporada rimense para afrontar la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. A su vez, los hinchas quedaron sorprendidos al enterarse del nuevo jale del elenco bajopontino procedente de los Estados Unidos.

Sporting Cristal se refuerza con figura que jugó en los Estados Unidos

Yamir del Valle canterano del conjunto cervecero dejó Cristal a mediados del 2025 pensando en tener nuevas oportunidades en el extranjero, precisamente con el segundo equipo de FC Cincinnati en la MLS Next Pro. Ahora, de acuerdo a la información que brindó el periodista Denilson Barrenechea en sus redes sociales, el volante ofensivo estará de vuelta al Rímac para el 2026.

"Yamir del Valle regresó a Sporting Cristal tras haber estado a préstamo en FC Cincinnati, por pedido expreso de Paulo Autuori", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Yamir del Valle reforzará a Sporting Cristal para la temporada 2026

¿Cómo le fue a Yamir del Valle con Cincinnati FC el 2025?

La joven figura de apenas 19 años sí tuvo continuidad con la escuadra norteamericana durante el 2025. Según las estadísticas recientes, del Valle disputó de manera oficial 17 partidos por la MLS Next Pro, asimismo contribuyó con 4 asistencias de gol. Estas cifras dan cuenta que el también extremo izquierdo retornará al cuadro celeste con ritmo futbolístico.

Yamir del Valle jugó con Cincinnati durante el 2025

Finalmente, hay que recordar que, debido a su talento profesional, el futbolista de Sporting Cristal logró ser parte de la Sub 17 y Sub 20 de la selección peruana en el 2024. Su convocatoria fue clave para que el prometedor atacante afiance su nivel y luego de su primer salto al exterior.