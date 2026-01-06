Sporting Cristal remece el mercado y asegura firma de futbolista de selección peruana

Sporting Cristal inició su pretemporada con cada uno de los integrantes que conformarán parte del primer equipo celeste. El cuadro de Rímac ha anunciado salida e incorporaciones que generaron debate entre los aficionados. Ahora, se ha podido conocer que un futbolista de selección peruana ha estampado su firma para defender el escudo 'rimense'.

Sporting Cristal fichó a futbolista de selección peruana

Nos referimos a Fabrizio Lora, hermano del recordado Jhilmar que ahora es exfutbolista del conjunto 'cervecero'. Dado sus capacidades como lateral izquierdo a sus 20 años de edad, la directiva y comando técnico confían en su gran proyección a partir del 2026. Dicho ello, se le ofreció un contrato de renovación el cual fue firmado en tienda celeste.

Según pudo informar el periodista Cristian Fanárraga, el lateral de las divisiones menores de la selección peruana seguirá en Sporting Cristal con la convicción de ganarse un puesto en el esquema de Paulo Autuori, o ser una alternativa en la banca de suplentes para reemplazar a Cristiano Da Silva.

Fabrizio Lora, hermano de Jhilmar, renovó con Sporting Cristal.

Fabrizio Lora debutó con Sporting Cristal

El lateral izquierdo de Sporting Cristal, Fabrizio Lora, hizo su debut oficial con camiseta celeste en la Liga 1. Fue en mayo del 2025 en la victoria de los 'rimenses' ante Ayacucho FC en condición de visita. El futbolista afrontó 26 minutos en dicho cotejo del Torneo Apertura.

Luego de ello, Paulo Autuori lo consideró para el último partido del Clausura 2025 ante Atlético Grau. En aquella oportunidad, Fabrizio Lora fue titular y afrontó todo el compromiso en el triunfo 'cervecero' de 1-2 en Piura.

Fabrizio Lora convocado a la selección peruana sub 20

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) consideró a Fabrizio Lora desde la temporada 2024 para la selección nacional sub 20. Afrontó partidos amistosos ante Costa Rica, Colombia y Uruguay. Mientras que el 2025 solo afrontó un duelo ante los 'charrúas' por el Campeonato Sudamericano de su categoría, en el que la Bicolor cayó con un marcador de 2-0.