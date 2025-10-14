Paolo Guerrero rompe su silencio y revela el futuro de Gorosito en Alianza: "Tenemos que..."

La hinchada de Alianza Lima está pendiente del futuro de Néstor Gorosito y es que durante las últimas semanas se ha hablado de su posible renovación con el club. Paolo Guerrero es uno de los referentes del club blanquiazul y no dudó en hablar sobre cómo podría ser la siguiente temporada a manos del comando técnico liderado por el técnico argentino.

La temporada de Alianza Lima ha terminado de la peor manera y es que luego de enfocarse en su participación internacional, los dirigidos por Gorosito dejaron de lado el Torneo Clausura 2025 y esto les ha dejado casi sin posibilidades de luchar por el campeonato nacional. Ahora, el tema de la renovación de Néstor Gorosito viene tomando peso y se especula que se resolvería en las próximas semanas.

Paolo Guerrero se pronuncia sobre futuro de Gorosito en Alianza

Si hablamos de referentes, ahí es donde entra Paolo Guerrero. En medio de su posible retiro en Alianza Lima el siguiente año, el futbolista de 41 años no dudó en aclarar la concentración que tiene el plantel en ganar los partidos y no enfocarse en temas que debe manejar la dirigencia.

"Es un tema que no compete a los jugadores (la renovación del comando técnico de Néstor Gorosito), nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, jugar bien y darle alegría al hincha que quiere ver al club ganar", señaló para Ovación.

Paolo Guerrero se retiraría del fútbol en el 2026.

Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys por el Clausura 2025

En medio de las especulaciones sobre la renovación de Gorosito y la salida o llegada de otros futbolistas para la temporada 2026, Paolo Guerrero resaltó la importancia de sumar puntos frente a Sport Boys luego de la dura derrota en Huánuco que los dejó fuera de la lucha por el torneo local.

"Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los 3 puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también. El grupo llega físicamente bien. Sí te afecta un poco (el parón por la fecha FIFA), porque no compites, pero hemos estado trabajando duro, así que el grupo está bien", sostuvo.

El Torneo Clausura 2025 está prácticamente destinado a Universitario de Deportes y parece que nada evitará el tricampeonato merengue. Alianza era uno de sus perseguidores, pero actualmente tiene 18 puntos, mientras que la 'U' suma 30. La ventaja es de 12 puntos.