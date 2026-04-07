Ex Alianza Lima se encuentra en la órbita de Gimnasia de la Plata: “Es el favorito”

Gimnasia de La Plata se encuentra buscando a su nuevo entrenador tras la salida de Fernando Zaniratto, y diversos nombres vienen surgiendo desde tierras argentinas. En este contexto, de acuerdo con información del medio ‘Letra G’, existen cuatro nombres en la órbita del equipo de ‘El Lobo’.

De acuerdo con el medio mencionado, los nombres serían Omar De Felippe, Julio Vaccari, el exentrenador de la selección peruana Ricardo Gareca y el ex estratega de Alianza Lima Néstor Gorosito, donde se destacó que los directivos del club ven con buenos ojos su llegada.

Ex Alianza Lima se encuentra en la órbita de Gimnasia de la Plata

De acuerdo a Letra G, se sabe que ‘Pipo’ estaría en la lista de favorito, mientras que Ricardo Gareca ha rechazado la oferta debido a que se encuentra con proyectos en nuestro país. Cabe señalar que el ex Alianza, ya estuvo en GELP durante la temporada 2021/22, donde estuvo al mando de 60 partidos oficiales.

“Omar De Felippe aparece hoy como el principal apuntado y gana fuerza en la consideración dirigencial. Los números hoy están lejanos”.

“Ricardo Gareca agradeció el contacto, pero dejó en claro que hasta julio no tomará nuevos desafíos por compromisos laborales”.

“También siguen en carpeta Julio Vaccari y Néstor Gorosito como alternativas posibles de entrenadores sin club. Pipo es el favorito de la gente según la consulta de Letra G. La decisión podría quedar cerrada en los próximos días: la CD se toma esta semana para elegir”, se dio a conocer mediante redes sociales.

Gimnasia empezó con la búsqueda de su nuevo entrenador. Foto: IG

Ante esta información, diversos hinchas del club dejaron positivas palabras, esperando que ‘Pipo’ tome las riendas del equipo. “Sin dudas Pipo”, “Vamos por Pipo”, “Que vuelva Pipo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del club argentino.